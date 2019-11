Fuori la voce | puntata di lunedì 25 novembre | temi e ospiti

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 24 novembre 2019)ladi25: Elly Schlein e Telmo Pievani affrontano il tema sul rapporto verso la natura L’attivista per l’ambiente Elly Schlein e Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza, saranno glidella terza, in onda25alle ore 21.10 su laF (Sky 135), dila. In questo appuntamento il tema affrontato sarà: come trattiamo e come ci rapportiamo alla Natura? “Siamo noi inquilini della Natura o è la Natura che vive intorno a noi, con noi e dentro di noi?” si chiede Stefano Massini nella sua storia di copertina. “Dire che non rispettiamo la Natura significa dire che non rispettiamo noi stessi perché, che ci piaccia o no, la Natura comincia da noi e ne facciamo parte”. L’importanza del rispetto verso l’ambiente che ci circonda è anche al centro dell’intervento di Elly Schlein, che sottolinea quanto il tema “natura” ...

