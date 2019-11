Frana nell' Imperiese | danni e sfollati

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Fabrizio Tenerelli Una grossaè scesaa tarda serata di ieri, a Pieve di Teco,'entroterra di Imperia. Lo smottamento ha travolto una casa e alcune auto in sosta. Cinque le persone sfollate, ma il numero potrebbe aumentare in giornata Una grossascesa in frazione Calderara di Pieve di Teco,'entroterra di Imperia, ha travolto e sommerso un'abitazione, sommergendo anche alcune auto. E' accaduto,a tarda serata di ieri. Cinque le persone che sono state sgomberate a scopo precauzionale ed è per un miracolo che si è evitata la tragedia. Immediato è stato il sopralluogo del sindaco del piccolo centro, Alessandro Alessandri. La situazione è piuttosto disperata, anche perché il movimento franoso è ancora in corso e c'è il rischio che nel corso della giornata vengano allontanati altri abitanti. La frazione, inoltre, è semi isolata. "Chiediamo alla Regione ...

