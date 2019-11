Formula 1 | Horner stuzzica la Ferrari sul caso Vettel-Leclerc | Seidl invece… invidia il

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) I team principal di Red Bull e McLaren hanno espresso il proprio punto di vista sullo scontro traavvenuto a Interlagos Lo scontro traavvenuto a Interlagos continua a far discutere, coinvolgendo nella discussione anche gli avversari della. Gli ultimi in ordine di tempo a soffermarsi sull’incidente avvenuto in Brasile sono stati Chrise Andreas, che hanno espresso il proprio punto di vista sulla vicenda. Pungente il team principal della Red Bull: “ogni team ha un differente approccio in simili situazioni. Per me è difficile giudicare la situazione in. Tuttavia in questi casi chi perde è sempre il team. Sono felice che non siano i miei piloti, è sempre una situazione complessa. I piloti sono degli animali feroci e c’è sempre un conflitto tra cosa sia giusto per il team e cosa sia giusto per il singolo ...

