Fondo salva-Stati | Fassina | “Noi di Leu e M5s su stessa posizione | Pd e Italia Viva

Fondo salva-Stati - Panetta (Bankitalia) : “Italia non è Grecia”. Gentiloni : “Trattativa più che accettabile. Da polemica danni sui mercati” : La discussione intorno al Fondo salva-Stati “è scoppiata solo in Italia per motivi meta-economici” ma “preoccuparci oggi come se dovessimo ricorrere al Mes (meccanismo europeo di stabilità, ndr) non sta né in cielo né in terra”. Fabio Panetta, direttore generale di Banca d’Italia, alla Festa del Foglio critica la polemica sollevata all’improvviso qualche giorno fa da Matteo Salvini e Giorgia Meloni sulla discussa ...

Fondo salva stati - la versione di Panetta : Fabio Panetta, direttore generale della Banca d’Italia e a breve membro del board della Bce, non capisce tutte queste “reazioni isteriche” – come le definisce Luciano Capone nell’intervista durante la festa del Foglio – alla riforma del Fondo salva-stati. Certo, “la Banca d’Italia non deve valutare

Fondo salva-Stati - vi chiedete cosa sia il Mes? In breve un’evoluzione della Troika : Era il 2012 quando per la prima volta andai in Rai (a Linea Notte) a spiegare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e le conseguenze di una sua approvazione. Presentatore e ospiti erano visivamente spiazzati, perché l’argomento principale era l’insediamento – tra festeggiamenti e grande ottimismo – di Mario Monti. Io dissi chiaramente che Monti avrebbe fallito, e che noi avremmo pagato a caro prezzo le riforme volute ...

Fondo salva-Stati - Di Maio : “Nessuno scontro tra M5s e Conte. Su di lui mai avuto dubbi” : “Sul Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, è stata fatta una campagna di mistificazione sul confronto che c’è all’interno del governo. Noi non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul presidente del Consiglio su questa questione”. A dirlo il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa al Senato. “Qui non stiamo parlando dell’interesse di una forza politica, ma ...

Fondo salva-Stati - Moscovici : “Contiene anche la rete di sicurezza per le banche”. Salvini : “Quelle francesi e tedesche - per noi disastro” : Continua lo scontro sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che dovrebbe ottenere il via libera dei Paesi Ue entro dicembre. Il commissario Ue uscente agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista al Corriere della sera avverte tra le righe che se fosse bloccata salterebbe la rete di sostegno delle banche che contiene. Cioè il backstop, una rete di sicurezza di ultima istanza che può intervenire se il Fondo di risoluzione ...

Fondo Salva-Stati - pro e contro. Moscovici : "È decisivo". Tremonti : "Serve solo a salvare Deutsche Bank" : “La riforma del Mes ha meccanismi autocratici per noi devastanti”. Giulio Tremonti entra nel dibattito sulle modifiche al Fondo salva Stati, che stanno accendendo la polemica in questi giorni in Italia. L’ex ministro dell’Economia, sulle colonne de La Verità, punta il dito contro la Germania. È stata dei tedeschi, infatti, l’iniziativa di modificare il Mes. E a Conte, Tremonti manda a dire: ...

Fondo Salva-Stati : Salvini contro Conte “sempre detto no al Mes” : Fondo Salva-Stati: Salvini contro Conte “sempre detto no al Mes” Il Fondo Salva Stati e la riforma del Meccanismo Europeo di stabilità sono l’ultimo terreno di scontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il leader dell’opposizione, nonché numero uno della Lega, Matteo Salvini che ha ribattuto con durezza alle parole del premier. A fronte delle richieste di chiarimenti avanzati dall’opposizione ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “In tutte le riunioni abbiamo sempre detto di non toccare il Mes” : “In tutte le riunioni abbiamo sempre detto non toccate il Mes“. Lo ha detto Matteo Salvini, durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, a Roma. “Conte – ha aggiunto il leader del Carroccio – è un bugiardo, non è la prima volta, la verità verrà fuori. Se lo hanno fatto, lo hanno fatto al di fuori del mandato pubblico del Parlamento. Se qualcuno lo ha fatto lo ha fatto tradendo il mandato del popolo ...

Riforma Fondo salva-Stati - Conte : “Sul Mes delirio collettivo - opposizione di Salvini è da operetta” : Il premier Conte torna a parlare degli scontri nel governo per la Riforma del Meccanismo europeo di stabilità e rimanda al mittente le accuse di Salvini: "Oggi ci si meraviglia e lo stesso partito che partecipava a vertici di maggioranza sul tema scopre l'esistenza del Mes e grida allo scandalo: questo è un atteggiamento irresponsabile".Continua a leggere

Fondo salva-Stati - Conte : “Salvini grida allo scandalo ma era informato su tutto. È irresponsabile - sovranismo da operetta” : “Ora Matteo Salvini grida allo scandalo, ma il negoziato va avanti da un anno e lui era al governo. Fino a qualche mese fa partecipava ai tavoli in cui si discuteva di Mes (Meccanismo europeo di stabilità, ndr), coi vertici della Lega abbiamo fatto quattro riunioni sul tema. È un atteggiamento irresponsabile, il suo è un sovranismo da operetta“. Sono le parole che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riserva al leader del ...

Fondo salva-Stati - Fassina : “Atto gravissimo. Deve votare il Parlamento - basta coi colpi di mano tecnocratici. Abbiamo già dato” : “La revisione del Fondo salva-Stati è molto pericolosa per l’Italia. L’approvazione di quel testo, che è rivolto sostanzialmente all’Italia, porta quasi certamente ai rischi di ristrutturazione del nostro debito pubblico e come conseguenza immediata comporta quanto meno una impennata dello spread“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, intervistato dal giornalista Lanfranco ...

Fondo salva-Stati - Conte riferirà in Parlamento il 10 dicembre prima del Consiglio europeo. Lega : “Venti giorni sono troppi” : Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte il prossimo 10 dicembre riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Critiche le opposizioni, che avevano chiesto che Conte andasse in ...

Fondo salva-Stati - Cottarelli a La7 : “Pericoloso per l’Italia - il rischio è che gli investitori scappino e che causi una crisi” : “Il Mes? È quel Fondo che interviene quando un Paese, come fu nel caso della Grecia, va in difficoltà. Ora si sta discutendo delle regoleche deve seguire questo Fondo salva-Stati, perché i Paesi del nord Europa vorrebbero che diventi più probabile la ristrutturazione del debito. Il rischio, a questo punto, è che gli investitori scappino”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è Carlo Cottarelli, direttore ...