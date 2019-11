Fiorentina | Montella commenta così la contestazione dei tifosi

Esonero Montella - il tecnico della Fiorentina sulla graticola : gli aggiornamenti : Esonero Montella – Situazione sempre più delicata in casa Fiorentina, altra sconfitta per il club viola e situazione sempre più delicata per l’allenatore Vincenzo Montella. Secondo sconfitta consecutiva per la Fiorentina, prima la sconfitta con il Cagliari adesso ko anche sul campo del Verona. La rosa viola è sicuramente attrezzata per obiettivi importanti, al momento il decimo posto in classifica non soddisfa, la posizione di ...

Verona-Fiorentina : Veloso e Kumbulla ko - Montella senza Pulgar e Castrovilli : La corsa verso Verona-Fiorentina sta per giungere al termine. Ancora due giorni, poi si scenderà in campo (domenica alle 15 al Bentegodi) per cercare punti importanti. Le due squadre arrivano entrambe da una sconfitta, i viola con il Cagliari, gli scaligeri con l’Inter I padroni di casa sono una delle rivelazioni positive di questa serie A. Sedici punti in dodici partite, decimo posto e proprio domenica potrebbero staccare gli avversari in ...

Panchina Fiorentina - Barone annuncia la decisione della dirigenza su Montella : Panchina Fiorentina – “Montella ha la nostra fiducia. Abbiamo fatto delle scelte a inizio campionato quando abbiamo comprato la societa’ e abbiamo chiesto tanta pazienza costruendo un’intera squadra. Non vedo perche’ ci sia tutta questa attenzione su Montella. Sappiamo che c’e’ stato un risultato molto negativo pero’ noi andiamo avanti. Montella e’ il nostro allenatore e stiamo ...

Cagliari-Fiorentina - Montella : “ci serva da lezione - loro nettamente superiori” : Il tecnico Vincenzo Montella ha commentato a fine gara la prestazione della Fiorentina, uscita sconfitta nettamente contro il Cagliari. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “c’e’ poco da commentare, sono stati nettamente superiori sul piano temperamentale. Sapevamo della loro ferocia e della loro aggressivita’, non abbiamo pareggiato questo e di conseguenza sono venuti fuori i limiti tecnici e tattici. Mi ...

Cagliari-Fiorentina - le formazioni ufficiali : Montella sceglie Vlahovic - Klavan e Rog per Maran : Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Torna in campo la Serie A. Si gioca la dodicesima giornata di campionato. Ad aprire questa domenica di calcio italiano sarà Cagliari-Fiorentina. I sardi sono la sorpresa di questo avvio di stagione e puntano a confermarsi ai piani altissimi della classifica. Impegno non semplice visto che alla S”ardegna Arena” arriva la Fiorentina di Montella. I viola sono reduci dal pari ...

Cagliari-Fiorentina - le probabili formazioni : Montella prepara la sorpresa : Continua il programma valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo del torneo. In particolar modo il lunch match della domenica regala la sfida tra Cagliari e Fiorentina, due squadre che stanno disputando una stagione ottima e puntano obiettivi di alta classifica. In particolar modo momento magico per la squadra di Maran che occupa ...

Fiorentina - Montella : “Contento per Commisso. Ribery? Dalla tribuna mi consigliava i cambi da fare” : Vince in trasferta e in rimonta, è contento per il suo presidente ed elogia la sua stella, anche se non ha giocato. Pienamente soddisfatto Vincenzo Montella dopo il successo della Fiorentina a Sassuolo. Queste le parole del tecnico a fine gara ai microfoni di Sky Sport. “La squadra sta dando risposte importanti. E’ stata una vittoria meritata, siamo cresciuti molto. Il Sassuolo ha avuto qualche giorno di riposo in più rispetto ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina : Montella cambia modulo - torna titolare Caputo : Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina – Sfida molto interessante tra Sassuolo e Fiorentina. Gli emiliani arrivano dal prezioso successo contro l’Hellas Verona in un delicato scontro salvezza. La squadra di De Zerbi è in netta ripresa dal punto di vista del gioco. La Fiorentina arriva dalla sconfitta contro la Lazio che ha messo fine ad una lunga serie positiva della squadra di Montella. Il tecnico viola dovrà fare a meno di ...

Sassuolo-Fiorentina - Montella : “Con Ribery nessun problema - ma non faremo ricorso” : “Con Franck abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, sin dal primo giorno, anzi anche prima del suo arrivo”. Vincenzo Montella fa questa premessa e assicura che con Ribery non c’è alcun problema e che quella reazione, dopo la sostituzione nel match con la Lazio, non ha lasciato strascichi. “In campo non mi ero accorto di nulla, me l’aspettavo che potesse risentirsi per il cambio e non l’ho guardato, ...

Fiorentina-Lazio - parola agli allenatori. Montella : “Perché niente Var?”. Inzaghi : “Non parlo più” : Il posticipo domenicale tra Fiorentina e Lazio, che ha chiuso la 9^ giornata di Serie A, è andato ai biancazzurri. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due allenatori Montella ed Inzaghi. Montella – “Io non capisco perché sull’episodio decisivo a 5′ dalla fine, in una gara tirata, l’arbitro non sia andato a controllare le immagini al Var. Quando c’è la Var e non si va a ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio : conferme per Montella - sorpresa per Simone Inzaghi : Probabili formazioni Fiorentina-Lazio – Il posticipo della nona giornata di Serie A va in scena al “Franchi”. La Fiorentina riceve la Lazio. I viola sono reduci da un’ottimo periodo, dopo le difficoltà in avvio di stagione. Montella sembra aver trovato gli equilibri giusti e soprattutto gli uomini su cui contare. Non a caso il tecnico di Pomigliano d’Arco sembra intenzionato a confermare l’undici delle ...

Fiorentina - Montella in conferenza non si sbottona sulla formazione : elogi alla nuova proprietà : “Sarà una partita di altissimo livello, adesso ci conoscono di più”. Presenta così, la sfida di domani contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. Queste le sue parole in conferenza stampa: “So che veniamo da sei risultati utili consecutivi e che stiamo giocando con lo stesso modulo, ma voglio vedere continui progressi contro una squadra forte che da dieci anni supera la prima fase dell’Europa. ...

Corini ferma Montella - Brescia Fiorentina senza reti : Piccolo stop per la Fiorentina. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione di Montellla non va oltre un pareggio a reti inviolate contro il Brescia

Fiorentina-Udinese - le dichiarazioni : Ribery esalta i tifosi - l’analisi di Montella e Tudor : “Io fenomeno? Il vero fenomeno e’ il nostro pubblico: tutto questo calore mi fa bene, e’ il motivo per il quale amo il calcio”. Sono le dichiarazioni di Franck Ribery dopo il successo della Fiorentina contro l’Udinese, grande prestazione per l’ex Bayern Monaco. “Abbiamo vinto una partita difficile – dice il 36enne attaccante francese, a Dazn – Che eta’ mi sento? L’importante ...