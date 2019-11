Fiorentina | infortunio German Pezzella | il difensore sarà operato per la frattura dello

Infortunio Pezzella - gli aggiornamenti : il difensore della Fiorentina costretto all’operazione [DETTAGLI] : Infortunio Pezzella – Fiorentina sconfitta dal Verona. Problemi per Montella. Un ulteriore tegola si è aggiunta dopo pochi minuti dall’inizio della gara con l’Infortunio di German Pezzella. Al termine della gara è arrivato il comunicato della Fiorentina: “il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare ...

Infortunio Pezzella - tegola Fiorentina : il difensore costretto al cambio : Infortunio Pezzella – Si sta giocando la tredicesima giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni nelle partite delle 15. In particolar modo in campo Verona e Fiorentina, momento molto importante per la squadra di Juric che punta la salvezza, stagione altalenante invece per la squadra di Montella chiamata a riscattare la pesante sconfitta contro il Cagliari. Nel frattempo subito una tegola per la Fiorentina, dopo 4 ...

Infortunio Caceres - gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore della Fiorentina : Infortunio Caceres – Martin Caceres è stato sottoposto ad accertamenti strumentali dopo essere stao costretto a lasciare il campo durante la gara di ieri. Lo rende noto la Fiorentina. Caceres ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.

Fiorentina - infortunio per Federico Chiesa in Nazionale : l'esito degli esami medici : infortunio per Federico Chiesa in Nazionale: l'esito degli accertamenti strumentali esclude lesioni muscolo tendinee. Sospiro di sollievo in casa Fiorentina I club sono sempre più restii a far partire i giocatori per gli appuntamenti della Nazionale perchè, si sa, l'infortunio è sempre dietro l'angolo. Nella sfida di ieri fra Italie e Grecia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, fra le file degli azzurri si è ...

