Fiorella Mannoia | a giudizio la stalker

Fiorella Mannoia - pedinamenti e calci alla porta della cantante : a processo la stalker 31enne : pedinamenti continui, ore appostata sotto casa a suonare al citofono, squilli nel cuore della notte e ancora lettere, sms, continue richieste di soldi e biglietti per i concerti fino all’ultimo episodio, conclusosi con l’arresto da parte dei carabinieri: i calci alla porta di casa della cantante. Per questo ora è a processo una donna di 31 anni, accusata di essere la stalker di Fiorella Mannoia. Una fan fin troppo opprimente che, una ...

Fiorella Mannoia ancora contro Matteo Salvini : "La tortura? Quest'uomo ormai sta delirando" : Fiorella Mannoia torna alla carica contro Matteo Salvini. Questa volta a fare innervosire la cantante è una dichiarazione del leader del Carroccio, che con tanto di allegato, ripropone sul suo profilo Twitter. "Il capo leghista ai poliziotti del Sap: 'Cambierò la legge sulla tortura'". Questo il tit

Lo sfogo di Fiorella Mannoia : “Utilizzano il mio nome per prodotti dimagranti. E’ una truffa” : Scrive in maiuscolo, che sui social è come urlare, e se ne scusa aggiungendo di farlo perché “è importante”. Fiorella Mannoia mette in guardia i suoi fan con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Continuano ad arrivarmi messaggi da persone che mi chiedono delucidazioni su un prodotto dimagrante che viene pubblicizzato da dei farabutti che usano la mia faccia come esca – scrive la cantante -. Non comprateli, sono ...

Fiorella Mannoia - ritorno in pompa magna in Rai : quattro prime serate e "scippo" a Mediaset : Pochi giorni fa vi davamo conto del ritorno in Rai, su Rai 1, di Fiorella Mannoia. ritorno in pompa magna: per lei sono previste quattro prime serate il sabato subito dopo il Festival di Sanremo. La notizia era stata anticipata da TvBlog. E sempre il sito specializzato ora aggiunge dettagli relativi

I retroscena di Blogo : Roberto Cenci verso il ritorno in Rai con lo show di Fiorella Mannoia : Era nella Rai1 di Fabrizio Del Noce dove Roberto Cenci era il regista e direttore artistico di Ti lascio una canzone, uno spettacolo musicale che lo ha visto fra i padri fondatori e che fu un successo clamoroso di quel periodo. Poi il "ritorno a casa", come amava dire lui del suo ritorno a Mediaset, che gli offrì un contratto di esclusiva e dove fece la versione di Canale 5 di quello straordinario successo Rai con la conduzione di Gerry ...

Rai - indiscrezione su Fiorella Mannoia : prima serata sul primo canale dopo Sanremo? : Fiorella Mannoia verso la prima serata della Rai dopo il Festival di Sanremo? Lo giura il sito TvBlog. Secondo il portale, dopo la kermesse condotta da Amadeus, presentatore e direttore artistico, torna sulla prima rete della televisione pubblica dopo l'esperienza del 2017 di Un, due, tre Fiorella c

I retroscena di Blogo : Fiorella Mannoia torna su Rai1 nei sabati post Sanremo? : Il Festival di Sanremo numero 70 sarà un appuntamento come sempre imperdibile per il pubblico televisivo italiano, quest'anno con alcuni motivi in più per seguirlo. Il primo certamente riguarda la curiosità di vedere all'opera Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico della più importante manifestazione italiana, il secondo è quello che riguarda il prestigioso traguardo che ha raggiunto il Festival, ovvero i suoi primi 70 anni.Ma ...

I retroscena di Blogo : Fiorella Mannoia torna su Rai1 nei sabati post Sanremo? : Il Festival di Sanremo numero 70 sarà un appuntamento come sempre imperdibile per il pubblico televisivo italiano, quest'anno con alcuni motivi in più per seguirlo. Il primo certamente riguarda la curiosità di vedere all'opera Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico della più importante manifestazione italiana, il secondo è quello che riguarda il prestigioso traguardo che ha raggiunto il Festival, ovvero i suoi primi 70 anni.Ma ...

Gigi D’Alessio duetta con Fiorella Mannoia - annuncia 3 nuovi concerti con Nino D’Angelo e il programma Rai Vent’Anni Che Siamo Italiani : Nel nuovo album, Noi Due, Gigi D'Alessio duetta con Fiorella Mannoia: c'è lei tra le collaborazioni svelate oggi. Continua intanto il grande successo di Figli Di Un Re Minore, lo spettacolo innovativo di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, richiesto in tutta Italia e anche all'estero. Le date napoletane hanno fatto registrare il tutto esaurito e anche da altre zone d'Italia sono giunte numerose richieste di accoglimento dello spettacolo. Per ...