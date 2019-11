Fibrosi cistica | gli oltre 10 milioni incassati dall’Umberto I per il reparto adulti mai

Fibrosi cistica : in Italia allo studio un farmaco su misura per le mutazioni più diffuse nel nostro Paese : Si è conclusa la XVII Convention nazionale promossa da Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC), che ha riunito a Verona oltre 200 ricercatori e le massime autorità della ricerca FC, per fare il punto sui risultati ottenuti e sui nuovi approcci terapeutici nella cura della malattia genetica grave più diffusa, in un momento di grande fermento per le nuove cure della malattia, che in Italia interessa 2 milioni e mezzo di portatori sani in grado di ...

Fibrosi cistica : la ricerca all’opera su combinazioni di farmaci per le mutazioni più diffuse in Italia : In un momento di grande fermento per le nuove cure della Fibrosi Cistica, la ricerca promossa da Fondazione ricerca Fibrosi Cistica (FFC) si pone l’obiettivo di darne una visione d’insieme e in prospettiva in occasione della XVII Convention dei ricercatori Italiani FFC, che si apre oggi a Verona, al Centro Convegni della Camera di Commercio. La due giorni scientifica riunisce i massimi ricercatori internazionali e della rete FFC con lo scopo di ...

Fibrosi cistica - un nuovo farmaco potrebbe curare il 90% dei pazienti : Maria Girardi La Food and Drug Administration statunitense ha approvato la domanda di registrazione di Trikafta Colpisce circa 1 individuo su 2.500. La Fibrosi cistica è la più comune malattia autosomica recessiva nella popolazione caucasica. Essa è causata da mutazioni a carico del gene regolatore di conduttanza transmembrana della Fibrosi cistica (CFTR) localizzato a livello del cromosoma 7. Considerato il carattere ereditario e ...

Torino - trapiantati 4 organi su un paziente con Fibrosi cistica : è la prima volta in Europa : Per la prima volta in Italia e in Europa è stato effettuato all’ospedale Molinette di Torino un trapianto combinato di quattro organi (polmoni, fegato e pancreas) su un paziente di 47 anni. L’intervento, durato oltre 15 ore, è tecnicamente riuscito e il paziente è ora ricoverato nella Terapia intensiva cardiochirurgica per il decorso postoperatorio.Continua a leggere