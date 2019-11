Ferrero ferma la produzione | preoccupa il livello del fiume Tanaro

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Laha sospeso lanello stabilimento di Alba a causa delle condizioni di maltempo che hanno portato all'innalzamentonte del. In mattinata, una riunione con l'unità di crisi del Comune di Alba deciderà quando si potrà riprendere la. La decisione, a quanto si apprende, è stata determinata dall'incremento dell'allerta meteo nella zona, emanata dalla Protezione Civile, che è passata da arancione a rossa. Il sindaco di Alba, Carlo Bo, proprio a seguito delle piogge intense che stanno interessando in queste ore tutta la Regione, ha disposto con un'ordinanza il divieto di transito a veicoli e persone sulle strade che accedono agli argini dele sospeso tutte le attività comprese tra ile l'argine di protezione.Nel frattempo, per far fronte all'emergenza, come riportato da La Repubblica, sono state alzate alcune paratie a difesa ...

