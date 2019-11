F1 | l’incidente tra Vettel e Leclerc | qual è la situazione in Ferrari? Un portavoce

Formula 1 - Rosberg e l’incidente tra Vettel e Leclerc : “situazione orribile - ma so di chi è la colpa” : L’ex campione del mondo ha provato ad analizzare quanto successo durante il Gran Premio del Brasile, soffermandosi sull’incidente tra Vettel e Leclerc L’incidente tra Vettel e Leclerc avvenuto durante il Gran Premio del Brasile ha quasi oscurato la vittoria di Max Verstappen, catalizzando la quasi completa attenzione della stampa. Photo4/LaPresse Il contatto fratricida tra i due compagni di squadra della Ferrari ha acceso ...

VIDEO F1 - l’incidente tra Leclerc e Vettel : analisi e di chi è la colpa : L’episodio più controverso del Gran Premio del Brasile 2019 andato in scena ieri ad Interlagos riguarda senz’ombra di dubbio il contatto che ha portato al ritiro di entrambe le Ferrari nel corso del 65° giro. Charles Leclerc attacca Sebastian Vettel a sorpresa in curva 1, il tedesco risponde sul rettilineo successivo e affianca il monegasco. Da lì il contatto tra le due monoposto con entrambi i piloti della Rossa costretti a ...

Formula 1 – l’incidente tra i piloti Ferrari in Brasile fa infuriare Binotto : il team principal pretende le scuse dei suoi piloti : Binotto furioso dopo l’incidente dei piloti Ferrari al Gp del Brasile: le parole del team principal del Cavallino Ancora una gara amarissima per la Ferrari: ieri al Gp del Brasile Vettel e Leclerc l’hanno combinata davvero grossa con un incidente di gara che ha fatto infuriare tutto il team di Maranello. L’ira non è di certo passata con una dormita ed in casa Ferrari il clima sembra molto teso. Binotto ha spiegato di ...

Formula 1 - i Commissari di Gara hanno sentenziato : ecco la decisione sull’incidente tra Vettel e Leclerc : Dopo aver interrogato Vettel e Leclerc sul contatto avvenuto in pista in Brasile, i Commissari lo hanno catalogato come incidente di Gara Nessuna sanzione per Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la Direzione Gara ha deciso di non punire ulteriormente i due piloti della Ferrari, catalogando come incidente di Gara il contatto avvenuto al 66° dei 71 giri del Gran Premio del Brasile. Photo4/LaPresse Il Collegio dei Commissari, composto tra gli ...

Formula 1 - scontro fratricida tra Vettel e Leclerc in Brasile : ecco l’incidente che fa infuriare la Ferrari [VIDEO] : A cinque giri dalla fine del Gran Premio del Brasile, Vettel e Leclerc entrano in contatto e si auto-eliminano facendo infuriare il team principal Binotto E’ il giro numero 66 dei 71 previsti, le due Ferrari sono in lotta per il quarto posto. Leclerc fredda Vettel alla prima curva, sorprendendolo all’interno e prendendosi la posizione con una manovra pazzesca. Il tedesco però non ci sta così sul rettilineo prova a ripassare ...

F1 - Kvyat sull’incidente sfiorato tra Verstappen e Hamilton : “Sono dei bambini” : E’ lo specchio della delusione Daniil Kvyat, solo 13° al termine delle qualifiche del GP degli Usa, terzultima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Austin , in Texas, il russo della Toro Rosso non ha mai trovato il feeling giusto con la propria monoposto, pagando dazio anche nel confronto con il suo team-mate Pierre Gasly, decimo in questo time-attack molto tirato e premiante la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Tuttavia, ...

Strage di lavoratori alla Coimpo - per l’incidente che uccise 4 operai condannati sei manager : Per la morte dei quatto operai nella ditta di Adria, in provincia di Rovigo, cinque anni dopo il Tribunale ha condannato in primo grado sei dirigenti dell'azienda poi fallita. Assolti invece un dipendente del stessa ditta e il datore di uno dei lavoratori uccisi che lavorava per una impresa esterna.Continua a leggere

Firenze - tremendo scontro tra scooteristi : Aldo Marzocchi - chef stellato - muore nell’incidente : Il 40enne, proveniente da una famiglia di ristoratori di Via Faenza, è morto dopo uno scontro tra due maxi scooter avvenuto alla periferia di Firenze. Era appena diventato padre. Tanti i messaggi alla famiglia lasciati sulla pagina del locale oggi chiuso per lutto.Continua a leggere

In Arabia Saudita 35 turisti stranieri sono morti nell’incidente di un pullman vicino alla città di Medina : Mercoledì in Arabia Saudita 35 turisti stranieri sono morti a causa dello scontro tra un pullman e un camion vicino a Medina, una delle città sacre per i musulmani, nell’ovest del paese. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa

Bimba impaurita dopo l’incidente stradale - i pompieri la calmano facendosi dipingere le unghie : Il gesto di due pompieri statunitensi del dipartimento dei vigili del fuoco di North Davis, nello stato dell'Utah. La piccola era uscita illesa nello schianto ma era terrorizzata, i due sono intervenuti subito e, dopo averle parlato del suo smalto, le hanno chiesto se poteva dipingere anche le loro unghie.Continua a leggere

Formula 1 - Villeneuve esalta Verstappen dopo l’incidente con Leclerc : “ha dimostrato di essere cresciuto” : L’ex pilota canadese ha parlato in termini positivi dell’olandese, elogiato per la sua reazione all’incidente con Leclerc Il contatto avvenuto al via del Gran Premio del Giappone tra Charles Leclerc e Max Verstappen è costato tantissimo all’olandese, costretto a ritirarsi dopo qualche giro per i danni riportati dalla sua Red Bull. Lapresse Una situazione che qualche mese fa avrebbe fatto andare su tutte le furie Mad ...