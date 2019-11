Ex Ilva | le imprese dell’indotto minacciano di bloccare le merci

Ex Ilva - a Taranto le proteste delle imprese dell’indotto : minacciano il ritiro degli operai : È iniziata a Taranto il presidio delle aziende dell'indotto, che chiedono garanzie per il recupero di 60 milioni, già fatturati ma non ancora riscossi. Se Arcelor Mittal non pagherà le imprese sono pronte a ritirare i lavoratori dai cantieri. Diversi mezzi pesanti si sono già schierati davanti alle portineria dello stabilimento siderurgico dell'Ex Ilva.Continua a leggere

Ex Ilva - Confindustria a Palazzo Chigi : “Si usi buon senso - le imprese non finanzino la disoccupazione” : Vincenzo Boccia alza il tiro partendo dall’Ilva per arrivare al nodo della gestione delle crisi d’impresa e solleva un polverone. Il presidente di Confindustria ha chiesto all’esecutivo “buon senso e serietà“, invitando Palazzo Chigi a non pretendere che di fronte a “crisi congiunturali le imprese debbano mantenere i livelli di occupazione, quindi finanziare disoccupazione. Così facciamo un errore ...

Ilva - Mattarella teme l’effetto domino sulle imprese italiane : “Non possiamo permettercelo” : Ieri il premier Conte ha incontrato Mattarella al Quirinale per informarlo sullo stato dei negoziati con ArcelorMittal sul dossier dell'acciaieria di Taranto. Il Capo dello Stato si è detto preoccupato per il rischio occupazionale. Quindi ha lanciato un appello al governo: "Dovete sbrigarvi a risolvere la crisi dell’Ilva. Trovate il modo di uscirne in fretta, tenendo insieme il problema dell’occupazione e quello della continuità ...

Decreto Imprese - al via voto in commissione : via libera alle norme sui rider - verso rinvio lo scudo per l’Ilva. Ipotesi fiducia in Aula : E’ iniziato il voto sugli emendamenti al Decreto salva-Imprese nelle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato. Nel pomeriggio è arrivato il via libera alle tutele per i rider, con diritti minimi per tutti e un trattamento da lavoratore subordinato per chi svolge l’attività di ciclo-fattorino in modo continuativo. Si punta a chiudere in giornata e da più parti si dà per scontato che in Aula il governo metterà la fiducia, visto ...