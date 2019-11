Equitazione | Longines Global Champions League 2019 | vincono gli Shanghai Swans | sesta

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Termina con il successo deglila Super Cup di Praga, nell’ambito delladi, con il trio composto dallo svedese Peder Fredricson, dallo svizzero Pius Schwizer e dal tedesco Daniel Deusser capace di completare le due prove in 200.16 secondi, con appena 12 penalità. Fondamentale proprio la prestazione del cavaliere teutonico, con “Double D” protagonista insieme al suo Jasmien VD Bisschop, risultando l’unico (insieme al belga Gregory Wathelet) a tenere intatto il conto delle penalità. Seconda piazza per i Monaco Aces di Laura Kraut, Jos Verlooy e Julien Epaillard, con 21 penalità totalizzate in 199.85 secondi, mentre completano il podio i Madrid in Motion del terzetto formato da Mark McAuley, Maikel van der Vleuten ed Eduardo Alvarez, fermando il cronometro dopo 199.90 secondi, ma con 24 penalità. Quarti ...

