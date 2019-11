Emilia Romagna Allerta Meteo 25 Nov 2019

Elezioni regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinistra 46% - Borgonzoni centrodestra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : “allarme rosso” per il passaggio della piena del Po : “Per lunedì 25 novembre si prevede un rapido esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Ventilazione sulla costa inizialmente proveniente da nord-est con intensità inferiore a 10 m/s, in rotazione da nord e attenuazione nel corso della giornata. Le previsioni di marea sono al limite della soglia di attenzione; tuttavia, considerando lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti ...

Sondaggi politici - in Emilia-Romagna Bonaccini è avanti di due punti (al 46%). Borgonzoni al 44% : Secondo il Sondaggista Alessandro Amadori In Emilia-Romagna, dove si vota il prossimo 26 gennaio, Bonaccini è avanti, con il 46% contro il 44% della senatrice leghista Borgonzoni. Il numero di indecisi è ancora elevato, pari al 25%. "Sarà determinante la campagna elettorale", ha sottolineato Amadori.Continua a leggere

Maltempo Emilia-Romagna : ponti chiusi sul Secchia - preoccupa il Po : Allerta arancione per piene dei fiumi e criticità costiera in Emilia–Romagna, in particolare su Appennino e pianure centro-occidentali e sulla costa ferrarese. A Modena nella mattina di oggi sono stati chiusi al traffico in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. A cause delle piogge intense, soprattutto in montagna, infatti, il livello del fiume è salito ...

Luigi Di Maio : “In Emilia-Romagna andiamo da soli - ma facciamo un contratto fino al 2023” : Luigi Di Maio ha rilanciato l'idea di firmare un contratto di governo con gli alleati: ""Vogliamo un governo che duri tre anni ed è per questo che vogliamo rafforzarlo con un contratto che dica ai cittadini cosa e quando si farà". Franceschini frena: "Lasciamo perdere i contratti, che per natura sono accordi tra controparti, garantiti da un notaio. Qui siamo alleati, non avversari".Continua a leggere

Il Pd apprezza l'uscita di Grillo - ma il vero nodo resta l'Emilia Romagna : Da parte del Nazareno era stato più volte evocato un intervento di Beppe Grillo . Lo stato maggiore del Pd non ne poteva più delle uscite di Luigi Di Maio, delle minacce di Barbara Lezzi che si opponeva allo scudo penale sul caso Ilva, e di tutti i continui litigi che frenavano l’azione di un governo nato sì sull’onda della responsabilità ma anche con l’obiettivo di costruire un nuovo campo ...

Lucia Borgonzoni - sondaggio-Emilia Romagna : le due ragioni per cui è favorita su Bonaccini (e le cifre) : Altro giro, altro sondaggio. Le cifre sono quelle relative alla sfida in Emilia Romagna, pivotal-point per il futuro del governo. La sfida è tra Lucia Borgonzoni, la leghista candidata del centrodestra unito, e Stefano Bonaccini, il piddino e governatore uscente. Le ultime cifre sono quelle elaborat

Allerta Valanghe in Emilia Romagna : criticità gialla su Appennino emiliano : Allerta gialla, ossia di pericolo moderato, Valanghe, domani, sull’Appennino Emiliano centrale e occidentale a seguito del rialzo termico. È quanto comunica, nel ‘bollettino Valanghe’ il servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri. Il previsto aumento delle temperature, viene spiegato, “potrebbe causare il distacco di cornici con conseguente sovraccarico dei pendii sottostanti“. Nel dettaglio, si legge nel ...

Alleanza grillini dem : la Calabria a Di Maio - l’Emilia Romagna a Zingaretti : Potrebbe realizzarsi uno scambio politico tra Pd e grillini. I dem non hanno un candidato in Calabria e potrebbero appoggiare

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione - focus sulla piena del Po : Domenica di Allerta Meteo ‘arancione’ in Emilia-Romagna per l’atteso intensificarsi delle piogge, in particolare nella seconda parte della giornata. L’Allerta, diramata da protezione civile e Arpae, viene prorogata e scatta in particolare per criticita’ dovute ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina Emiliana occidentale, su pianura Emiliana centrale, orientale e sulla costa ...

I sondaggisti sulle elezioni in Emilia Romagna : il voto disgiunto può dare una mano al Partito democratico : "Per il centrosinistra, con il M5S in campo, in Emilia-Romagna la strada si fa più in salita". I sondaggisti, dopo il plebiscito su Rousseau per la corsa in solitaria, su questo punto sono tutti d'accordo, scrive il Corriere della sera in edicola sabato 23 novembre. Ma è però interessante rilevare

Spadafora lascia aperta la porta al Pd : “Non è detto che il M5s vada da solo in Emilia-Romagna” : Il voto sulla Piattaforma Rousseau ha deciso che in Emilia-Romagna il Movimento 5 stelle si presenterà, Luigi Di Maio ha garantito che “andremo da soli”. Non tutto però sembra essere così certo: “Io penso che una prima decisione sia stata formalizzata e annunciata, che è quella di andare da soli”, h

Lucia Borgonzoni - la rivoluzione fiscale : il jolly per sbancare in Emilia Romagna : Il Veneto è l'unica Regione d' Italia che non applica l'addizionale Irpef. I cittadini, e in questo caso il governo dell' ex Serenissima non può farci nulla, pagano solo l' aliquota dell' 1,23% imposta dallo Stato. Questa, grazie alla Regione, scende allo 0,9 per persone disabili con reddito imponib

Alessandro Sallusti : "Luigi Di Maio rischia di prendere il 6% in Emilia Romagna - non è più recuperabile" : Alessandro Sallusti, ospite venerdì sera 22 novembre da Lilli Gruber ad Otto e Mezzo, ha fatto una spietata disanima sul futuro politico di Luigi Di Maio: "Le comunità politiche le tieni assieme o con grande carisma o se sei un vincente. Di Maio rischia di prendere in Emilia Romagna il 6%, non è più