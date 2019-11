Elezioni a Hong Kong | trionfo dei democratici

Come sono andate le Elezioni a Hong Kong : (foto: Vernon Yuen/Getty Images) Dopo mesi di violente proteste, a Hong Kong si è votato per eleggere i 452 membri dei 18 consigli distrettuali della regione. Nella tornata elettorale i candidati anti-governativi hanno conquistato il 90% dei seggi (396 sui 452 in palio) assestando un duro colpo all’attuale governatrice Carrie Lam e, soprattutto, a Pechino. Il fronte pro-establishment ha infatti perso più di 240 seggi rispetto alla tornata ...

Elezioni a Hong Kong - i risultati : trionfo per i democratici anti-Cina. E ora? : Le Elezioni nei distretti hanno premiato chi ha sostenuto la rivolta: questo risultato spingerà la governatrice a trattare sulle richieste dei giovani ribelli?

Hong Kong svolta : dopo le proteste i democratici in vantaggio nelle Elezioni : Affluenza record: alle urne il 71,2% degli aventi diritto al voto contro il 47% delle precedenti consultazioni del 2015

A Hong Kong si sta votando per le Elezioni locali : Si eleggono i membri dei 18 consigli distrettuali della regione: non contano molto, ma quest'anno è un po' diverso

Elezioni locali a Hong Kong - polizia nei seggi. L'appello dello studente ferito : "Un voto per la democrazia" : Sarà un voto presidiato dalla polizia quello di domani a Hong Kong, dove i cittadini sono chiamati a eleggere i consigli distrettuali. Lo ha annunciato un alto funzionario del governo della Regione Amministrativa Speciale, precisando che la presenza degli agenti sarà “importante per scoraggiare le interferenze e mantenere la legge e l’ordine”.“Dobbiamo assicurarci che ci sia abbastanza polizia presente ...

Hong Kong - Joshua Wong non ammesso alle Elezioni distrettuali : Joshua Wong, uno dei leader del movimento democratico di Hong Kong, ha annunciato oggi che la sua candidatura per le prossime elezioni distrettuali è stata invalidata, mentre l'ex colonia britannica sta vivendo la sua peggiore crisi politica dal 1997. "Condanno fermamente il fatto che il governo sia impegnato in un filtraggio politico e nella censura e che mi privi dei miei diritti politici", ha detto l'attivista in una dichiarazione sulla sua ...

All’attivista Joshua Wong è stato impedito di candidarsi alle prossime Elezioni locali di Hong Kong : L’attivista Joshua Wong non potrà candidarsi alle prossime elezioni locali di Hong Kong, perché la sua candidatura è stata considerata “non valida”. Un portavoce del governo ha spiegato che il fatto che Wong sia per l’autodeterminazione di Hong Kong va