È pronto il decreto ministeriale per gli orfani del femminicidio

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) Ancora una donna uccisa, a poche ore dalla celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. È Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, di Bucarest, residente a Giardinello, un paesino in provincia di Palermo: ad ucciderla è stato Antonino Borgia, imprenditore 51enne di Partinico, con cui aveva una relazione da circa un anno. L'uomo, sposato, l'ha colpita con un coltello e con bastone, prima di sgozzarla: lei gli avrebbe confessato di essere incinta e che il figlio era suo, chiedendogli dei soldi per sostenere delle spese. Una buona notizia è arrivata invece via Twitter, dal ministro dell'Economia: è "ilper il fondo per glidi. I soldi non restituiscono l'affetto mancato ma con 12 milioni da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro". ...

