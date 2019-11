Dopo la prima notte di nozze la moglie chiede il divorzio per un motivo imbarazzante

Fonte : baritalianews

(Di domenica 24 novembre 2019) Una coppia molto innamorata aveva deciso di non avere rapporti fono al matrimonio. In realtà la decisione era del marito e laaveva accettato credendo fosse un uomo d’altri tempi. I due ,qualche anno, avevano deciso di sposarsi e, ladiè stata una scoperta ma non nel senso romantico che avrebbe dovuto essere quanto, piuttosto, nel senso più deludente possibile per una donna. Una scoperta che per laè stata, dicevamo, deludente come lei stessa ha voluto far sapere a tutti raccontando sui social la delusione e l’incredulità per le caratteristiche fisiche intime del marito. Secondo la donna, infatti, il marito aveva delle caratteristiche fisiche che non sarebbero andate bene a nessuna, neppure la meno esigente e lei aveva deciso di rendere pubblica questa situazione perché, secondo lei, il marito le aveva mancato di rispetto nel ...

matteosalvinimi : Incantevole Perugia vista dall’alto, grazie Umbria: noi ci siamo prima ma soprattutto dopo il voto. Tra poco in dir… - GassmanGassmann : Un abbraccio a chi in Piemonte e Liguria sta subendo gli effetti dei cambiamenti climatici!quando poi chi amministr… - angelomangiante : Una storia fantastica e romantica. Racchiusa nella convocazione di Daniel Maldini. La prima volta in prima squadra.… -