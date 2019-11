Dopo il crollo del viadotto in Liguria | ‘Vodafone down’ in buona parte della regione

Manovra - Dopo il crollo in Umbria il Governo cerca di blindare 9 miliardi di coperture : Verso il vertice di maggioranza sugli ultimi nodi:?plastic e sugar tax. Sul tavolo anche partite Iva, cuneo e famiglia. L’obiettivo è completare il puzzle di misure necessarie per garantite alla Manovra quasi 9 miliardi di coperture per il 2020, da aggiungere ai 5,4 di maggiori entrate già blindate dal decreto fiscale

Manchester City-Atalanta - un crollo verticale negli ascolti tv Dopo il primo tempo : Il martedì di Champions League ha regalato la visione in chiaro su Canale 5 del match Manchester City-Atalanta, valido per la terza giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club. Solitamente, il calcio registra grandi numeri di ascolti e tiene incollati gli spettatori fino

Salvati dai loro gatti : la storia di Claudio e Sabrina - vivi Dopo il crollo della loro casa per il maltempo nel nord Italia : «Mia moglie si è alzata dal letto perché Simba e Mosè, i nostri gatti, facevano rumore e ci hanno svegliati. Quando è andata a vedere, si è accorta che stavano giocando con un calcinaccio. Era appena caduto dal soffitto. È grazie a loro se siamo salvi». E’ quanto raccontato a “il Secolo XIX” da Claudio Piana, di Campo Ligure, che insieme alla moglie Sabrina Pellegrini, lunedì notte è dovuto fuggire dalla propria casa mentre «si ...

Autostrade - la procura : “Sistema di falsificazione delle carte e contro inchiesta Dopo il crollo del Morandi” : Autostrade per l’Italia ha sistematicamente falsificato le carte per nascondere le sue “gravissime inadempienze” agli obblighi nei confronti della legge e dello Stato. Sono accuse pesantissime quelle messe per la prima volta nero su bianco dalla procura di Genova contro la concessionaria della famiglia Benetton. L’atto di accusa, pubblicato dalla Stampa in edicola domenica 20 ottobre, è contenuto nella richiesta di misure ...

Argentina : 5000 pecore morte Dopo crollo delle temperature : Una vera e propria strage di pecore si è verificata nella località Argentina di Curuzú Cuatiá, nell'antica provincia di Corrientes. Quasi 5.000 animali sono morti in seguito a un repentino...

Almeno 15 persone sono morte Dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro in Siberia : Almeno 15 persone sono morte sabato dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro nella regione di Krasnoyarsk Krai, in Siberia (Russia). La diga, che serviva un impianto idroelettrico, è crollata dopo giorni di piogge intense e l’acqua

Elena Santarelli : “Dopo il tumore di mio figlio ho avuto un crollo psicologico - ora sono in terapia” : “Chi ti dice di lasciarsi tutto alle spalle non sa di che cosa sta parlando, non ha vissuto la malattia“. Esordisce così Elena Santarelli in un’intervista al settimanale F nella quale ha confessato di aver avuto un crollo psicologico dopo la lunga battaglia vinta dal figlio Giacomo contro un tumore al cervello. La showgirl, che ha già raccontato tutta la sua storia nel libro “Una mamma lo sa” i cui proventi verranno ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè Dopo il malore : "Ho avuto un crollo nervoso" : L'ex gieffina ospite ieri nel talk show di Pomeriggio 5: "Ho avuto un collasso, non mi ricordo nulla"

Francesca De Andrè torna in tv Dopo il malore : “Ho avuto un crollo nervoso” : Come sta oggi Francesca De Andrè: a Pomeriggio 5 dopo il malore Francesca De Andrè è tornata in televisione dopo il malore che l’ha colpita qualche settimana fa dietro le quinte di Live-Non è la d’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite di Pomeriggio 5, nella puntata in onda giovedì 10 ottobre. La […] L'articolo Francesca De Andrè torna in tv dopo il malore: “Ho avuto un crollo nervoso” ...

È stato assolto Dopo 21 anni l’unico imputato per il crollo di via di Vigna Jacobini : Il terzo processo d’appello per il crollo di via di Vigna Jacobini si è concluso con l’assoluzione di Mario Capobianchi, l’unico imputato, «perché il fatto non sussiste». Il 16 dicembre del 1998 l’edificio numero 65 di via di Vigna Jacobini

Roma - crollo di Vigna Jacobini al Portuense : assolto Dopo 21 anni l'unico imputato : Mario Capobianchi, all'epoca amministratore della tipografia che si trovava al piano terra del palazzo collassato è stato assolto dai giudici di secondo grado dalle accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo