Donne uccise da legali detentori di armi | perché chiedere dati certi è doveroso

Quante Donne sono state uccise dall'inizio dell'anno : L'ultimo caso oggi, a Giardinello, nel Palermitano, dove una trentenne rumena incinta è stata uccisa a coltellate dall'amante dopo che lo aveva minacciato di rivelare la relazione alla moglie. Nei primi dieci mesi di quest'anno sono stati 95 in Italia gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni tre giorni: 80 commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all'interno di una relazione di coppia. Nel 2018, le donne uccise erano state ...

Femminicidi e violenza di genere in netto aumento. Nel 2018 uccise 142 Donne : Roma - Aumentano i casi di violenza di genere in Italia, nel 2018 sono 142 le donne uccise (+0,7%), 119 in famiglia (+6,3%). E' quanto rileva il Rapporto Eures 2019 su 'Femminicidio e violenza di genere in Italia'. Mai, rileva il rapporto, è stata registrata una percentuale così alta di vittime femminili (40,3%). Gelosia e possesso ancora il movente principale (32,8%). In aumento anche le denunce per ...

Femminicidi - nel 2018 uccise 142 Donne. In aumento le denunce per violenza sessuale - stalking e maltrattamenti in famiglia : Tre donne ammazzate ogni settimana per un totale di 142 Femminicidi solo nel 2018. Sono questi i casi registrati dal rapporto Eures per l’anno passato: uno in più rispetto al 2017 e non si è mai avuto una percentuale così alta di vittime femminili (40,3%). Nel 32,8 per cento dei casi il movente dichiarato sono “gelosia e possesso” e sono bene 119 (85,1%) le donne uccise in famiglia. Risultano anche in aumento le denunce per ...

Femminicidio - nuovo record in Italia : nel 2018 uccise 142 Donne : Il rapporto dell’Eures su femminicidi in Italia segnala nuove vette drammatiche per la violenza di genere nel nostro Paese. La maggior parte dei delitti contro le donne avviene in ambito familiare e spesso a uccidere è proprio il partner o l'ex compagno. Nel 28% dei casi erano noti precedenti maltrattamenti a danno delle vittime.Continua a leggere

Femminicidi - record nel 2018 : 142 Donne uccise. Più denunce per violenza sessuale e stalking : Sempre più donne uccise, nella maggior parte dei casi in famiglia. La violenza di genere è in crescita anche nel 2018: sono dati allarmanti quelli contenuti nel rapporto dell'Eures....