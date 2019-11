Donna morta nel Bormida | l’incredibile verità | qualcuno aveva rimosso le transenne che

Maltempo - crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una Donna morta nell'alessandrino : La Liguria continua a essere la regione più in difficoltà a causa dell'ondata di Maltempo straordinaria che sta colpendo gran parte dell'Italia da Nord a Sud. Il governatore Giovanni Toti ha tenuto una conferenza stampa e ha annunciato:"Chiederemo lo stato di emergenza su queste aree. Con ogni probabilità sarà un'estensione dello stato d'emergenza già decreto dal Cdm giovedì scorso. Stiamo compilando le schede dei nuovi danni. ...

Maltempo - trovata morta la Donna dispersa nell'Alessandrino. Crolla viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. Sul posto si stanno recando i familiari della vittima. Intanto prosegue l'ondata di Maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove è Crollato un tratto ...

Maltempo - trovata morta la Donna di 52anni dispersa ad Alessandria : travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletano è straripato il fiume Sarno. Esonda il lago di Como : Fiumi Esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di Alessandria, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stata trovata morta Rosanna Parodi, la donna di 52 anni che risultava dispersa dalla mattina di domenica: è stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere ...

Cile - morta un’altra Donna : trovato il cadavere della fotografa Albertina Martinez Burgos : Dopo El Mimo, in Cile è stata trovata morta un'altra donna: si tratta della fotografa Albertina Martinez Burgos. Il cadavere è stato ritrovato all'interno del suo appartamento e la polizia sta indagando per un presunto omicidio. La donna aveva ripreso le proteste di piazza: le sono stati rubati, inoltre, la macchina fotografica e il computer su cui si trovavano le immagini scattate.Continua a leggere

Un'altra Donna morta in Cile : trovato il corpo della fotografa Albertina Martinez Burgos : “Hanno trovato morta la fotografa Albertina Martinez Burgos e secondo quanto raccontato da alcuni mezzi di informazione Cileni, senza il suo computer e senza macchina fotografica dove avrebbe documentato gli attacchi della polizia alle donne giornaliste e fotografe”. La denuncia arriva dal gruppo Coordinadora Niunamenoschile. Se questa notizia fosse confermata, la morte di Albertina seguirebbe quella de El Mimo, artista di ...

Donna morta in roulotte - preso un 46enne : 22.35 Un uomo di 46 anni è in stato di fermo per la morte di una Donna di 40 anni originaria della provincia di Pisa trovata morta in stato di decomposizione domenica sera in una roulotte abbandonata in un campo a Torre del Lago, in Versilia. L'uomo è un operaio originario della Calabria. Avrebbe avuto una relazione problematica con la vittima, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri. Un rapporto conflittuale che avrebbe portato a ...

Donna trovata morta in una roulotte. Uccisa da mesi. Fermato il compagno : Aveva tutti i requisiti per essere un “cold case”, un delitto irrisolto. Un corpo senza vita di una Donna, trovato lunedì scorso in stato di decomposizione all’interno di una roulotte. Sconosciuta l’identità. Dopo alcuni giorni, però, il giallo è stato risolto. Grazie a un tatuaggio sul petto. Il corpo è di Chiara Corrado, una quarantenne di Pisa Uccisa con un colpo alla testa, forse da un oggetto contundente, lasciata in una roulotte ...

Siena - precipita dalla Torre del Mangia : morta Donna di 35 anni. Si ipotizza suicidio : Una donna di 35 anni è morta precipitando dalla Torre del Mangia da un’altezza di 88 metri in piazza del Campo a Siena. L’ipotesi, secondo i carabinieri, è che si tratti di suicidio: secondo gli inquirenti l’ipotesi sarebbe confermata dal ritrovamento di un biglietto della 35enne. Sul posto sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118, i carabinieri, che seguono gli accertamenti, la polizia e la guardia di finanza. Sul posto ...

Viareggio - Donna trovata morta in una roulotte : sparita da mesi - il cadavere in un telo di plastica : Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato lunedì lunedì scorso chiuso in un telo di plastica all'interno di una roulotte abbandonata in un campo...

Messina - esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio : «Morta una Donna - 4 feriti». Scene di dolore e panico : Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove si è verificata un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: secondo fonti locali...

Esplode deposito di fuochi a Barcellona Pozzo di Gotto : morta Donna : Un'esplosione si è verificata per cause ancora da accertare in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sarebbe morta una donna di 71 anni, la moglie del titolare. Ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perché nella fabbrica si trovavano diverse persone, per ora disperse. Dalle prime informazioni dei Vigili del Fuoco si sa che l'incidente è avvenuto in località Femmina ...

Dramma in casa a Verona - Donna morta intossicata dal monossido per caldaia difettosa : La vittima è una signora di 62 anni che viveva in casa con un'altra persona, anche lei rimasta intossicata dalle esalazioni da monossido di carbonio ma fortunatamente ancora viva. Gli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco nell'abitazione dove si è consumata la tragedia hanno confermato che le esalazioni sono state generate da un malfunzionamento della caldaia installata in casa.Continua a leggere

Ritrovata morta Bruna Basso - la Donna era scomparsa da casa sua a Mirano : Purtroppo la 78enne residente a Mirano è stata trovata senza vita nelle scorse ore dai carabinieri che la cercavano dopo l'appello dei familiari. La donna era scomparsa mercoledì da casa sua da sola, senza cappotto e in ciabatte facendo perdere le trace. I parenti avevano lanciato un appello sperando fino all'ultimo di poterla ritrovare ancora in vita.Continua a leggere

Roma. Romanina : incidente in via Eugenio Florian morta una Donna : Un morto e un ferito grave. E’ il bilancio di un incidente avvenuto alla Romanina. Una donna di 47 anni