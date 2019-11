Domenica Live | Paola Caruso sull' ex Moreno | Mi ha registrato di nascosto per

Fonte : blogo

(Di domenica 24 novembre 2019)è stata ospite di Barabra d'Urso adopo la fine della loro relazione. Pare che l'ex compagnoora, si stia frequentando con Veronica Graf, ex Gf e influencer."Per me eravamo una famiglia. Sembrava un bravo ragazzo, era premuroso e attento con mio figlio Michele. Gli ho aperto il mio cuore, la mia casa. Siamo venuti qua un paio difa. Io mi fidavo ciecamente di questa persona. Dopo un giorno che siamo stati qua da te, si è presentato dicendomi che il rimborso spese (per essere stati in tv) non era stato sufficiente. Non era bastato rinunciare al mio rimborso spese per aiutarlo. Una parte mia l'ho data a lui, sapendo che non stava lavorando. Ma questo non gli è bastato: "Voglio più soldi, non mi è bastato il rimborso spese". Lì mi son detto "Aspetta un attimo..." Voleva dei soldi perché lui è il Brad Pitt italiano. Perché non fa il Gf Vip, ...

RobyFacchinetti : Cari amici, buona domenica a tutti. Oggi alle 12:00 sarò in diretta su Rai2 a 'La Domenica Ventura', per parlare… - 3BMeteo : ??????Situazione #maltempo LIVE: Domenica critica tra alluvioni, frane, esondazioni. FOTO e VIDEO #24Novembre… - team_world : L’episodio del Saturday Night Live con ospite #HarryStyles andrà in onda sabato 16 novembre alle ore 23.30. In Ital… -