Domenica In | le lacrime di Mara Venier | con Vanessa Incontrada e la mamma di Nadia Toffa

Domenica In - le parole di Gigi D’Alessio fanno crollare Mara Venier : la conduttrice scoppia in lacrime - Rai 1 manda la pubblicità : Mara Venier crolla in un pianto a dirotto, Vanessa Incontrada le corre in soccorso e Rai 1 è costretta a mandare la pubblicità. È successo oggi a “Domenica In“, dove Mara ha ospitato Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per il lancio del loro nuovo show “20 anni che siamo italiani”, in onda da venerdì 29 novembre su Rai1. Ed è stato proprio il cantautore e conduttore napoletano, parlando della canzone scritta per la madre scomparsa ...

Domenica In - Incontrada in lacrime. E Mara Venier reagisce così : Un compleanno davvero speciale per la Incontrata che, intervistata da Mara Venier, ha raccontato i suoi progetti futuri. I 41 anni di Vanessa, così, sono stati celebrati con una lunga intervista, in cui l’attrice spagnola ha ripercorso i suoi successi lavorati, e dolci dediche dei suoi cari. Già dalle prime ore del mattino, infatti, Vanessa ha potuto godere di romantiche sorprese. Il marito Rossano Laurini, imprenditore molto riservato, ha ...

Vanessa Incontrada a Domenica In - il pianto disperato per la madre : "Condividiamo moccio e lacrime" : Subito un momento toccante di televisione a Domenica In, il seguitissimo programma Domenicale condotto da Mara Venier su Rai 1. La prima intervista era con Vanessa Incontrada, bellezza dolce e gentile, la quale ha raccontato le recenti vicende che la hanno riguardata, il cosiddetto body-shaming. Con

Domenica In - Giorgio Panariello in lacrime : “Non ho mai conosciuto mio padre. Mia madre? La vedevo solo nelle grandi occasioni” : “Mi sono molto emozionato, grazie Mara. Mi avevano avvisato che venire qui da te poteva significare anche spendere qualche lacrimuccia, che non fa mai male, nella vita. Grazie”. Così ha detto Giorgio Panariello, visibilmente commosso, a Mara Venier al termine della sua intervista a Domenica In. L’attore toscano è stato ospite della puntata di Domenica 17 novembre dove ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita ...

“Quanto dolore”. Mara Venier - le lacrime in diretta a Domenica In : “È il momento di restare uniti!” : Inizia con le lacrime la decima puntata di Domenica In. A commuoversi è la splendida padrona di casa costretta ricordare della sua Venezia, la città infatti al momento a causa delle forti piogge e del maltempo si trova ad affrontare un vero e proprio stato di emergenza. Lo sa bene Mara Venier che la laguna più romantica d’Italia, a causa delle condizioni meteorologiche persistenti che stanno colpendo il nostro Paese, in questo momento è soggetta ...

“Mi vuoi sposare?”. Domenica Live : la proposta di matrimonio in diretta. Lacrime in studio : Domenica Live è anche amore, frivolo ma pur sempre amore. Una grandiosa proposta di matrimonio in diretta televisiva a Domenica Live, nella puntata del 17 novembre. Protagonista del romantico momento è stato inaspettatamente Giucas Casella, che ha chiesto per la prima volta alla sua storica compagna Valeria Perilli di sposarlo, dopo ben 38 anni d’amore. Per molto tempo i due hanno tenuto “nascosta” al pubblico la loro storia, ...

Panariello - lacrime a Domenica In : “Che Botta”. La reazione della Venier : Giorgio Panariello in lacrime a Domenica In: “Che botta!”. Il racconto sul padre mai conosciuto e la reazione di Mara Venier Giorgio Panariello è sbarcato a Domenica In, raccontandosi nel profondo e tornando a parlare della sua situazione familiare sui generis. Il comico, infatti, non ha mai conosciuto il padre ed è nato da una […] L'articolo Panariello, lacrime a Domenica In: “Che Botta”. La reazione della Venier ...

Domenica In - Mara Venier in lacrime per la sua Venezia. E lancia un appello : Si apre così la decima puntata di Domenica In, con il dolore di Mara Venier per la sua Venezia, la città infatti al momento a causa delle forti piogge e del maltempo si trova ad affrontare un vero e proprio stato di emergenza. La laguna più romantica d’Italia, a causa delle condizioni meteorologiche persistenti che stanno colpendo il nostro Paese, in questo momento è soggetta all’acqua alta, arrivata fino a 187 centimetri invadendo case e ...

Lacrime a Domenica Live : La mamma di Nadia Toffa Commuove Barbara D’Urso! : A Domenica Live la mamma di Nadia Toffa racconta gli ultimi giorni della figlia. Commozione in diretta per Barbara D’Urso che non trattiene le Lacrime. Ecco cosa è successo durante la diretta! Momento di grande emozione a Domenica Live, dove Barbara D’urso ha invitato come ospite la mamma di Nadia Toffa, Margherita. La donna qualche giorno fa sui social aveva annunciato l’uscita dell’ultimo libro della figlia che contiene i suoi ...

Giordana Angi in lacrime a Domenica In per la sorella Elisa : Giordana Angi si emoziona a Domenica In per la sorella minore Elisa Prima volta a Domenica In per Giordana Angi. La cantante lanciata da Amici è stata ospite di Mara Venier nella puntata in onda su Rai Uno Domenica 10 novembre. L’artista di Aprilia ha parlato a lungo della sua carriera, iniziata ben prima del […] L'articolo Giordana Angi in lacrime a Domenica In per la sorella Elisa proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Mara Venier emoziona con le lacrime di Giordana e i ricordi di De Sica : Anche questo pomeriggio gli spettatori di Rai Uno hanno potuto vivere una Domenica piena di emozioni, divertimento, aneddoti e di ospiti interessanti che si sono messi in gioco confessandosi o scherzando con la padrona di casa, Mara Venier. La puntata odierna di Domenica In è iniziata all’insegna dei ricordi e di un pizzico di nostalgia. Il primo pensiero di Mara Venier va a Fred Bongusto, il crooner appena scomparso che tante emozioni ha ...

“Basta!”. Barbara D’Urso - le critiche dopo quelle lacrime a Domenica Live : Si torna a parlare di Mauro Marin, l’ex concorrente del Grande Fratello con problemi psichici che dopo essere stato ricoverato in psichiatria, ha ritrovato la serenità. E soprattutto ha ritrovato suo figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni. La vicenda è intricata, ma oggi, la cosa più importante, è che il vincitore del Grande Fratello 10 sta meglio ed è pronto a ricoprire il suo ruolo di padre nel migliore dei modi. Ma partiamo con ...

“Se vuoi smettiamo”. Domenica In - la dolcezza di Mara Venier e le lacrime della mamma di Marco Pantani : Si torna a parlare del mistero che aleggia intorno alla morte di Marco Pantani, il grandioso ciclista che fece sognare milioni di italiani e non solo. Durante l’ultima puntata di Domenica In, una dolcissima Mara Venier ha invitato a parlare Tonina, mamma tenace e guerrigliera di Pantani. A distanza di quindici anni dalla morte dell’asso del ciclismo, sono ancora troppi i misteri legati alla sua scomparsa e al calvario sportivo e giudiziario ...

Mauro Marin - lacrime a Domenica Live : la scelta di Barbara d’Urso divide : Mauro Marin in lacrime a Domenica Live dove ritrova il figlio dopo il ricovero in psichiatria: la scelta di Barbara d’Urso divide il pubblico, commenti a caldo Mauro Marin, dopo essere stato ricoverato in psichiatria, ha ritrovato la serenità. E soprattutto ha ritrovato suo figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni. La […] L'articolo Mauro Marin, lacrime a Domenica Live: la scelta di Barbara d’Urso divide proviene ...