Domenica In | la mamma di Nadia Toffa | “Non è vero che il fidanzato non le stava vicino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Ladi, Margherita, è stata ospite dell’ultima puntata diIn con Mara Venier ha ripercorso tutti i difficili mesi della malattia della conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga lotta contro il cancro. Nel suo racconto, la signora ha parlato per la prima volta anche deldi, chiarendo come sono andate davle cose tra loro e rivelando una verità inedita. “aveva scritto in un post che il suo compagno non l’aveva mai accompagnata e per questo l’aveva lasciato – ha raccontato ladiriferendosi all’annuncio fatto dalla “iena” su Instagram -. Non è, lui le è sempre rimastoe l’ha sempre amata, maaveva deciso di lasciarlo quando ha capito di non avere più speranze, non voleva che soffrisse e non amava farsi vedere distrutta ...

