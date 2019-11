Disastro italia! Crolla viadotto sull’autostrada La situazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 24 novembre 2019) Si è verificato un crollo di una porzione disull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Ha ceduto “una porzione di circa 30 metri deldella autostrada A6 Torino Savona a circa 1,5 chilometri da Savona, all’altezza dell’abitato di Madonna del Monte – comunica la Regione Liguria -. Al momento non si può confermare né smentire se ci fossero auto in transito al momento del crollo”. (Continua dopo la foto) Dai primi rilievi potrebbe essere stata una frana ad aver causato il crollo di una porzione disull’autostrada A6 Savona-Torino, all’altezza del km 122 in direzione nord nella zona Madonna del Monte. Le cause sono in via di verifica. Sul posto i soccorritori e un elicottero. Il tratto di A6 dove si è verificato il crollo risulta ...

