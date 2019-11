Disabili | senza fondi il centro milanese per la cura dei denti Il direttore | “Dama

Paralimpiadi di Tokyo - il viaggio in Giappone dell’attivista Lamarca per selezionare luoghi senza barriere e inclusivi per turisti Disabili : Documentare l’accessibilità del Giappone in vista delle Paralimpiadi di Tokio 2020 per rendere fruibile il viaggio e il soggiorno anche alle persone con esigenze specifiche e disabilità in partenza dall’Italia. Con questo obiettivo Giulia Lamarca, attivista conosciuta soprattutto grazie al suo lavoro sui social dove si batte per i diritti dei disabili, è partita per selezionare i luoghi senza barriere e inclusivi per i turisti che vorranno ...

Disabili senza sostegno - le odissee delle famiglie : ‘Le mie figlie sole a fissare le pareti’. ‘Jacopo s’è rotto una gamba e non sappiamo perché’ : In Italia l’inclusione scolastica per tutti è ancora un miraggio. Sono ancora molti i casi di alunni con Disabilità esclusi dalle lezioni insieme ai compagni di classe o che vedono ridotte al lumicino le ore di sostegno assegnate loro per legge. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto le testimonianze di quattro mamme con figli Disabili. C’è ad esempio Alessandra Corradi, di Verona, presidentessa di Genitori Tosti in Tutti i Posti Onlus che ha ...

Rugby - storia dei Brancaleoni - la squadra dove giocano persone con Disabilità fisica e psichica : “Senza diversità non si arriva alla meta” : Si ritrovano ogni venerdì sera per giocare a Rugby e si salutano con il grido dell’armata Brancaleone, per ricordare la variegata banda protagonista del film di Mario Monicelli. Natanael, Elisa, Cristian, Michele e Carlotta sono una parte del Collettivo Brancaleone di Pontassieve (in provincia di Firenze), squadra di Rugby integrato, dove giocano anche persone con disabilità. “Tutte le persone possono partecipare nella nostra ...

Settimana delle sezioni Uildm - i volontari con e senza Disabilità raccontano la loro esperienza : “Ora vediamo il mondo con occhi diversi” : Fare volontariato non solo aiuta chi ha più bisogno e trae un beneficio fondamentale da questa attività, ma gratifica e può cambiare in meglio anche l’esistenza di chi lo compie. E’ questo il significato dell’essere volontario per le persone che sostengono l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm). In occasione della Settimana delle sezioni Uildm terminata il 13 ottobre, alcuni volontari hanno raccontato a Ilfattoquotidiano.it la ...

Parcheggi - gratuiti quelli sulle strisce blu anche per i Disabili senza patente : Un piccolo Parcheggio per l’auto, un grande passo per la civiltà. Merita la parafrasi delle celebri parole di Neil Armstrong l’ultima decisione della Cassazione in tema di posteggi a pagamento: in pratica, da oggi in poi anche le persone disabili che non hanno la patente o non possiedono un’auto, avranno diritto a far Parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna all’interno degli stalli delimitate dalle strisce blu, specie quando ...