Diretta Slalom Levi Streaming video Rai | al via la seconda manche! | Coppa del mondo

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta : Kristoffersen beffa Noel di 9 centesimi! 10° Moelgg - 12° Vinatzer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 HA VINTO Kristoffersen! Noel è secondo per soli 9 centesimi! Che beffa per il francese, che ha perso la linea ideale in più circostanze sul muro, proprio dove aveva fatto la differenza nella prima frazione! 14.06 0.27 di ritardo al terzo! 14.06 0.66 di vantaggio al secondo intermedio. 14.05 Manca solo il francese Noel, che può gestire ben 68 centesimi di margine su Kristoffersen. Gli ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta : Vinatzer sicuro della top15 - a breve Moelgg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 E’ il momento del norvegese Nestvold-Haugen, può gestire ben 0.67 su Jakobsen. 13.48 Tanti errori per Kolega, solo 12° a 0.82. Classifica cortissima. 13.47 Tocca al croato Kolega, decimo dopo la prima frazione con un vantaggio di mezzo secondo su Jakobsen. Lo svedese ormai vede la top10. 13.46 L’austriaco Matt è quarto a 0.47, appena davanti a Vinatzer, che scala in quinta ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta : rimonta di Jakobsen - tra poco Vinatzer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Sta per partire l’austriaco Digruber, 0.24 di vantaggio su Jakobsen. 13.35 Sono scesi i primi 15 atleti. Al comando lo svedese Jakobsen con 0.36 sul tedesco Strasser e 0.68 sull’austriaco Feller. Ricordiamo che Vinatzer e Moelgg erano rispettivamente 13° e 6° a metà gara. 13.34 Grave errore sul muro per Feller, che stava sciando benissimo. Chiude terzo a 0.68. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta : Zubcic al comando in attesa degli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23 Resiste Zubcic, Nef conclude in terza piazza a 0.46 dalla vetta. Sempre secondo l’elvetico Meillard a 0.11. 13.22 La pista si sta già rovinando molto.Tocca allo svizzero Nef. 13.21 Discreta la prestazione di Trikhichev, è terzo a 0.52 da Zubcic e porta a casa qualche punto importante. 13.20 Philp non brilla ed è terzo a 0.81. E’ la volta del russo Trikhichev. 13.19 Marchant ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta : Moelgg punta al podio nella seconda manche. Noel vuol confermarsi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10: Ci sono aspettative, dunque, in casa italiana dall’eterno Moelgg anche se, in passato, Manfred ha sempre fatto un po’ fatica su una pista maggiormente segnata. Vedremo in questa circostanza come saprà caversela. 13.07: Niente da fare, invece, per Stefano Gross, anche lui al rientro, che fino all’errore stava disputando una manche opaca, fuori anche Federico ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta. show di Noel - Moelgg vede il podio. L’Italia sogna con Vinatzer - dalle 13.15 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Marchant si inserisce al 27mo posto. Razzoli e Tonetti appesi ad un filo sottilissimo. L’Italia rischia di avere solo due esponenti nella seconda manche 11.21: Tonetti è 29mo a pari merito con Razzoli, Sala è fuori dai 30 11.19: Pinturault non parteciperà alla seconda manche 11.14: Qualificazione difficile per l’azzurro Sala che si inserisce al 29mo posto perdendo tanto, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta. Noel impeccabile : primo davanti a Ryding e Zenhausern. Bravo Moelgg - delude Pinturault. Attesa per Vinatzer e Razzoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38: Grave errore di Schwarz in fondo al muro. Gara compromessa, chiude undicesimo a 1″73 da Noel 10.37: Schwarz all’intermedio ha 3 centesimi di ritardo 10.37: Bella prova di REyding che combatte duramente fino alla fine ed è secondo! A 39 centesimi da Noel: ha trovato la gara perfetta 10.36: Il britannico Ryding ha 20 centeismi di vantaggio all’intermedio! 10.35: Bravo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta. Noel impeccabile : primo davanti a Zenhausern e Kristoffersen. Bravo Moelgg - delude Pinturault. Attesa per Vinatzer e Razzoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31: Lo svizzero Meillard ha 6 decimi di ritardo all’intermedio 10.31: Inforca nella seconda parte di gara Gross. Non poteva certo essere al meglio con soli 15 giorni di lavoro alle spalle dopo l’operazione. La stanchezza si è fatta sentire 10.30: L’azzurro ha 8 decimi di ritardo all’intermedio 10.29: Fa peggio del compagno Pinturault, il francese Muffat-Jeandet che ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta. Battaglia in Finlandia : Kristoffersen - Noel e Pinturault per la vittoria - Vinatzer e Razzoli per fare grande l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12: pendio sulla cvarta semplice, quello di Levi ma con qualche tranello, già evidenziato nella gara femminile di ieri. Il muro, pur senza presentare difficoltà estreme, è il punto dove si può fare la differenza 10.10: -1 gradi sulla pista finlandese, tempo, come sempre, nuvoloso, fari dell’illuminazione artificiale, ovviamente, accesi 10.08. Questi, invece, i pettorali del primissimo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in Diretta : Kristoffersen - Noel e Pinturault favoriti - l’Italia attende Vinatzer e Razzoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della seconda manche dello Slalom femminile – La lista di partenza dello Slalom maschile Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della prima manche dello Slalom di Levi che apre la stagione di Coppa del Mondo maschile tra le porte strette! Tanti i protagonisti attesi ma il favorito è il norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore nel 2014 e altre tre ...

LIVE Sci alpino - Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in Diretta : Shiffrin domina! Vlhova inforca - Holdener e Truppe sul podio. Peterlini 26ma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO (GENERALE E Slalom) 14.17: Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani mattina per lo Slalom maschile. Buona giornata 14.15: Italia bocciata su tutti i fronti: una sola atleta qualificata nella Seconda manche e cinque posizioni perse anche per lei, Martina Peterlini, nella Seconda manche. Siamo all’anno zero in questa specialità in casa ...

