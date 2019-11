Dialogo tra Montalbano e Renzi

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Eri appina annata via DiMaia quanno il mutuperio arripresi nell’atria del Cummissariata. “Ma ura che stavi a succederi?” , sclamai Muntilbano biastimmanna. La rispusta l’ha ibbi da Catarelle che intrando alla sulita sinza bussari nel su officia faciva vuci come n’agnelli sguzzata: “Dutturi, dutturi ci stavio nell’atria!”. Muntilbano: “E si purtai macari Lucie?”. Catarelle: “Io viraminta chesta Lucie non l’havi vitta, hava da vinire macari lia?”. M: “No, mi havi tilifunata e mi havi ditta che hodie non veni… “. C: “E allura dutturi si lo sape pirchia mi lo spia a mia?”. M: “Havi rationa, Catarè, fammi passari in officia Rentia”: C: “Agli ordina dutturi”. Passarino altera deci minuta in cui nell’atria la ginte tambasiava mpazzita e poia Mattea Rentia cumparve sull’uscia della purta con il suo sulita surrisa da Gioconda. “Caro Commissario, non tema – nonostante la sua età – non ...

