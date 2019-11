Dal petrolio all’amido di mais | così l’azienda di plastica ha superato la crisi | “La

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Una foto appesa all’ingresso ricorda il vecchio stabilimento dell’azienda IndustriaToscana (IPT). È stata scattata alla fine degli anni 70′ da un manutentore assunto da poco, con la passione per la fotografia. Si tratta di Graziano Chini, ormai da quarant’anni in azienda e attuale presidente della cooperativa che ha salvato l’azienda dal fallimento. “Quando abbiamo scattato questa foto producevamo conproveniente da fonti fossili, daadesso facciamo la bioda origine vegetale“, racconta Graziano Chini, “la riconversione ci ha salvato da una fine certa”. L’azienda IPT di Scarperia (FI) produce i sacchetti compostabili delle principali catene dei supermercati, i film tecnici e i guanti per il reparto ortofrutta, prodotti che si decompongono in pochi giorni nell’impianto di compostaggio. ...

