Cristina Buccino | La tv non mi interessa più Non è stimolante | né educativa E'

(Di domenica 24 novembre 2019) E' da tanto tempo che non vediamo in tv,, la showgirl calabrese, ex professoressa de L'Eredità ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi.I fan, purtroppo, dovranno aspettare ancora molto tempo prima di rivederla in tv perchè, in un'intervista concessa al settimanale Mio, ha ribadito la volontà di non prendere parte a nessun progetto televisivo imminente.: "La tv non mipiù. Non è, né. E' meglio Instagram" 24 novembre 2019 01:14.

