CorSport | Ancelotti chiamato a mediare nell’appuntamento chiarificatore tra De Laurentiis

CorSport : Ancelotti sceglie il 4-4-1-1. Allan - Fabian - Elmas e Callejon a dare forza al centrocampo : Milan-Napoli non è una partita qualunque per Carlo Ancelotti. È “un pezzo di vita”, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Porta con sé le emozioni del passato ma anche le prospettive del futuro. Cambierà qualcosa il tecnico, ma si scoprirà solo sul campo la dimensione del cambiamento. I tridenti appartengono a un’epoca ormai distante, scrive: “C’è stato un momento, dev’essere stata una tentazione, in cui è emersa la voglia di ...

CorSport : con il Milan Ancelotti mette a centrocampo i palleggiatori con Allan - Fabian ed Elmas : Milan-Napoli è un po’ la partita della vita per il Napoli di Ancelotti e proprio per questo il tecnico sta studiando qualche sorpresina da mettere in campo domani pomeriggio contro i diavoli rossi. È un pensiero del tecnico, scrive il Corriere dello Sport, quello di lasciare fuori dall’11 di domani proprio Mertens e Callejon che sono stati al centro delle discussioni sollevate dall’ammutinamento del 5 novembre. È una certezza ...

CorSport : il 4-3-3 al momento è solo un’idea. Ancelotti inizierà a provarlo da domani : Del cambio modulo a cui pensa Ancelotti per il Milan (4-3-3) potrebbe avvantaggiarsi soprattutto Lozano, scrive il Corriere dello Sport. Il messicano non è partito per la Nazionale. È rimasto a Castel Volturno ad allenarsi. Per lui l’avvio di campionato non è stato semplice, ha dovuto adattarsi ad un nuovo modo di giocare. Il 4-3-3 potrebbe favorire la sua esplosione, che tutti aspettano dopo l’investimento di 50 milioni fatto dal Napoli per ...

CorSport : Ghoulam ha avuto un chiarimento con Ancelotti sul suo momento di precarietà : Quello che attende il Napoli nei prossimi giorni è un banco di prova importante, sia per dimostrare a se stessi di avere il carattere giusto per superare il momento di crisi, sia per ricucire lo strappo avvenuto con i tifosi. Anche il presidente De Laurentiis è alla finestra che attende di capire quali saranno gli sviluppi e soprattutto se Ancelotti avrà saputo riprendere le fila dello spogliatoio che sembravano essergli sfuggite di mano. ...

CorSport : Ancelotti - il “normal one” per ricomporre la frattura nel Napoli : Ancelotti torna al comando portando con sé il suo carico di normalità che in questo momento serve tanto al Napoli. Starà a lui adesso, secondo il Corriere dello Sport, cercare una scorciatoia per uscire da questa crisi e rimettere insieme i cocci andati in frantumi tanto rumorosamente il martedì dell’ammutinamento. Ancelotti metterà in campo tutte le sue doti da “normal one”, come lo definisce il quotidiano sportivo Ancelotti ...

CorSport : Ancelotti proverà al 4-3-3 per ritrovare il miglior Insigne : Ancelotti sembra pensare al 4-3-3, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il tecnico proverà a metterlo in campo già in allenamento quando i calciatori rientreranno dalle rispettive Nazionali. Un passo indietro, o forse un passo in avanti, per ottenere finalmente quella continuità che sembra mancare al Napoli. Un’idea che potrebbe servire anche per riportare Insigne nella sua posizione ideale, quella in cui sta facendo bene in ...

CorSport : Milan-Napoli - Ancelotti pensa a rispolverare il 4-3-3 : Il prossimo impegno del Napoli sarà contro il Milan e Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport, starebbe pensando a rispolverare il 4-3-3 che ha usato solo una volta contro il Torino. Al momento non lo ha provato, perché in allenamento a Castel Volturno la squadra non è al completo. Si tratta solo di un pensiero. Insigne, Milik, Callejon e Lozano si troverebbero perfettamente nel cambio modulo, anche se resterebbe il problema dell’assenza di un ...

CorSport : Ancelotti sa decidere - ma a Napoli gli manca il collante di società e tifosi : Sul Corriere dello Sport, Franco Ordine scrive che, nonostante Carlo Ancelotti sia da sempre considerato un leader calmo, guai a considerarlo vinto e battuto. Ci ha abituati ad avere scatti straordinari. Come nella stagione 2006-07, quando era sulla panchina del Milan. All’indomani di Calciopoli, il club rossonero chiuse il campionato con una penalizzazione di 8 punti in classifica e la retrocessione ai preliminari di Champions. Galliani fece ...

Il CorSport : “Per ora Ancelotti non rischia - De Laurentiis in America ” : Il Corriere dello Sport che per il momento Carlo Ancelotti non rischia la panchina. La domanda che s’insegue, bruciante, ruota intorno al destino di Carlo Ancelotti, a una panchina che resta solida, ma c he certo rischia di cominciare ad esserlo di meno, ad una fiducia che De Laurentiis pare non ritrovi alterata ma in una realtà ch’è diversa da quella immaginata. Come il calcio insegna, se ne saprà di più tra un po’: deciderà ...

Il CorSport : “Il Napoli si è dissolto - Ancelotti non è riuscito a tracciare la strada” : Il Napoli si è dissolto. “Ancelotti e la grande crisi” titola il Corriere dello Sport. È l’editoriale di Alberto Polverosi che comincia così: E ora che succede? Il Napoli non c’è più. Il suo allenatore, l’uomo delle tre Champions, il leader calmo fuori ma furibondo dentro, non è stato capace di tracciare una strada che portasse fuori dalla crisi. La squadra si è dissolta, fra paure, tormenti, rotture, rivolte, rabbie represse ...

CorSport : «Non ne parliamo più» il colpo di spugna di Ancelotti per riportare la serenità : Ancelotti sa che non c’è arma migliore per risolvere, o almeno tentare di risolvere, le situazioni come questa della saggezza. Una saggezza dispensata in pillole, sparsa intorno e lasciata attecchire e sbocciare. Il Corriere dello Sport scrive di un incontro fugace, rapido tra l’allenatore e la squadra, poche parole «Non ne parliamo più». Riprendete il pallone, ragazzi e sistematelo al centro del campo e dei pensieri: Napoli-Genoa è ...

CorSport : dimettersi non è mai stata una possibilità per Ancelotti : Antonio Giordano sul Corriere dello Sport si sofferma su Carlo Ancelotti, il leader calmo per eccellenza che martedì notte si è ritrovato in una situazione che non avrebbe mai immaginato potesse capitargli è lapalissiano che qualcosa di enorme sia capitato, come mai in vita sua: non l’aveva sfiorato l’idea e neanche immaginata, che potesse accadere proprio a lui, il più Grande o uno dei più Grandi, di ritrovarsi nel caos più assordante, ...

CorSport : troppa tensione - Ancelotti ha preferito non parlare : Non è stato semplice per il Napoli giocare la partita contro il Salisburgo dopo una settimana in cui è successo di tutto, scrive il Corriere dello Sport. Dall’Atalanta all’Olimpico fino alla decisione del ritiro da parte di De Laurentiis. La squadra è stata assalita dal senso di fragilità, dalla “paura di rovinare tutta una stagione, subito, già da novembre”. Napoli-Salisburgo è stata un tormento per tutti, anche per Carlo Ancelotti, “che ad un ...

CorSport : anche Giuntoli era contrario al ritiro. Con Ancelotti preferiva una linea più morbida : Il Napoli è in ritiro e ci rimarrà fino a domenica. De Laurentiis ha parlato ieri di un ritiro costruttivo e non punitivo. Ancelotti, a distanza di soli trenta minuti, ha dichiarato di non essere d’accordo con la scelta. Corriere dello sport racconta la vigilia della decisione. Un weekend turbolento, trascorso dal presidente De Laurentiis in “interminabili colloqui telefonici con Ancelotti e con Giuntoli, portatori sani di una linea più ...