Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Il pareggio di San Siro lascia il Milan e il Napoli “nei guai e con le spalle al muro”, scrive Alessandro Bocci sul Corriere della Sera. “Il pari, in questa situazione complicata, assomiglia a una sconfitta e il discorso vale per Pioli ma soprattutto per”. San Siro applaudeche però torna a casa senza sorrisi. “La sua squadra è lenta, involuta, anche supponente e sprecona in contropiede prima con Callejon e poi con Insigne durante il primo tempo”. Il Napoli non vince da 6 partite, Champions compresa. Alle porte c’è l’infernale viaggio ad Anfield per incontrare il Liverpool. La squadra “resta in crisi di gioco e di idee. La tensione tra ie ilè un fardello pesantissimo e condiziona il futuro di, chedida tutte e due le parti”. Il pareggio in rimonta va un ...

napolista : CorSera: Ancelotti rischia di essere scaricato da giocatori e club Il Napoli resta in crisi di gioco e di idee. La… - SiamoPartenopei : CorSera - Napoli in crisi di gioco e idee: Ancelotti rischia di essere scaricato da club e squadra - tuttonapoli : CorSera - Napoli in crisi di gioco e idee: Ancelotti rischia di essere scaricato da club e squadra -