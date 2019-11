Coppa Davis 2019 | quanti soldi ha guadagnato la Spagna vincendo l’Insalatiera? Montepremi

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Laha alzato al cielo la, le Furie Rosse hanno festeggiato alla Caja Magica di Madrid di fronte al proprio pubblico e hanno messo in bacheca la sesta Insalatiera della loro storia a otto anni di distanza dall’ultima apoteosi. I padroni di casa hanno sconfitto il Canada per 2-0 in una bellissima finale andata in scena nella capitale e hanno così completato una settimana davvero incredibile, mettendo il proprio nome nell’albo d’ora della massima manifestazione tennistica per Nazioni che quest’anno ha cambiato il format di gioco. Rafael Nadal è stato il grande trascinatore della, il numero 1 al mondo ha vinto tutti gli incontri disputati in singolare e in doppio senza mai perdere il suo turno di battuta e in questa cavalcata è stato affiancato da Roberto Bautista-Agut (che ha perso il papà tre giorni fa e che oggi era ugualmente in ...

