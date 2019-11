Coppa Davis 2019 | la Spagna vola in Finale! Decisivo il doppio Nadal Lopez | ko

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) La Caja Magica è una bolgia e lain Finale di. I padroni di casa piegano nel match dila Gran Bretagna e si aggiudicano la sfida che metteva in palio il pass per l’atto conclusivo. Saranno dunque le Furie Rosse domani ad affrontare il Canada (ore 16.00) per il successo della competizione. E’ stato il solito Rafael(n.1 del mondo), supportato da Feliciano, a trascinare la propria compagine verso questo traguardo, dopo aver sconfitto nel singolare Daniel Evans, vanificando lo sforzo fatto da Kyle Edmund (vittorioso proprio contro). Nell’ultima partita sono stati due tiratissimi tie-break 7-6 (3) 7-6 (8) a piegare Jamie Murray e Neal Skupski ed a regalare il biglietto per l’incontro conclusivo agli iberici, dopo 2 ore 18 minuti di partita. Per lasi tratta della decima finale in questa competizione, seppur con ...

