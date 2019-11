Cile | trovata senza vita Albertina Martinez Burgos | era la fotografa delle proteste

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) C'è un'altra morte misteriosa in, dove il 21 novembre scorso è statala38enne. Dopo El Mimo, si tratta del secondo caso del genere che accade nel Paese sudamericano, dove ormai da diverse settimane ci sonomanifestazioni in piazza anche abbastanza violente. Lastava documentando proprio ledi piazza che in queste ultime quattro settimane si stanno verificando in tutta la nazione sudamericana, dove le Forze dell'Ordine starebbero usando metodi repressivi violenti contro i manifestanti. A destare il sospetto che la donna possa essere stata uccisa ci sono diverse circostanze: in primis dal suo appartamento mancano sia il computer che la macchina fotografica e inoltre sono spariti anche degli oggetti di valore. Al momento quella dell'omicidio è solo un'ipotesi che gli inquirenti stanno prendendo in ...

Tg3web : #Cile Cresce l’indignazione per l’omicidio di ‘El Mimo’, l’attivista in prima linea nelle proteste, trovata impicca… - TeresaBellanova : #DanielaCarrasco, #elmimo era una giovane artista di strada e attivista in #Cile. L'hanno trovata morta, impiccata.… - HuffPostItalia : #JusticiaparaElMimo: i social chiedono verità sulla manifestante impiccata in Cile -