Ciclocross | Coppa del Mondo 2019-2020 | Thibau Nys continua a dominare tra gli juniores

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Mathieu van der Poel favorito anche a Koksijde - ma serve un’altra grande rimonta : Torna domani la Coppa del Mondo di Ciclocross con la quinta manche, ovvero il Duinencross di Koksijde (Belgio), il circuito più prestigioso presente all’interno della manifestazione targata UCI. Il grande favorito non può che essere Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), ancora imbattuto fin qui in stagione e reduce dal largo successo odierno nell’Ambiancecross di Wachtebeke, gara che non fa parte di nessuna delle tre Challenge ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2019 : gli italiani presenti in terra belga : Nuova tappa per la Coppa del Mondo di Ciclocross che si sposta in Belgio: nel week-end si corre in quel di Koksijde. Sono quattro gli italiani convocati dal ct Fausto Scotti: Filippo Agostinacchio (Team Bramati), Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Filippo Fontana (Cs Carabinieri) e Lorenzo Masciarelli (Callant Doltcini), e correranno nelle prove juniores ed Under 23. Ovviamente non saranno gli unici atleti del Bel Paese presenti. ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di Ciclocross lascia la Repubblica Ceca e si sporta in Belgio, per la prima di tre prove che si svolgeranno nella nazione ove questa disciplina può vantare un seguito paragonabile a quello di calcio e ciclismo su strada, vale a dire il Duinencross di Koksijde. Letteralmente il Cross delle Dune, gara storica (la prima edizione risale al 1969), la più prestigiosa presente nel circuito targato UCI, che si svolge su un tracciato ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Mathieu van der Poel è il solito fenomeno - rimonta 25 corridori e vince a Tabor : Non sono bastati una partenza dalla terza fila e un problema meccanico per fermare Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) in quel di Tabor, nella quarta prova di Coppa del Mondo di Ciclocross. Il fenomeno neerlandese, iridato in carica, ha superato 25 corridori durante la gara e ha ottenuto il suo 30esimo successo consecutivo nella disciplina staccando, nel finale, il solito Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal), costretto, ancora una volta, ad ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : tra le donne Worst vince il duello con Del Carmen Alvarado - quinta Alice Maria Arzuffi : La neerlandese Annemarie Worst (777) piega Ceylin Del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) e vince la prova di Tabor (Repubblica Ceca) di Coppa del Mondo di Ciclocross. Completa il podio la compagna di Worst, nonché neocampionessa europea, Yara Kastelijn, autrice di una gara in solitaria all’inseguimento delle prime due. quinta Alice Maria Arzuffi (777), migliore delle italiane e prima delle non rappresentanti dei Paesi Bassi, l’azzurra ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : tra gli under 23 vince Mein - decimo Filippo Fontana : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Ciclocross. Ci si è spostati, dopo gli Europei in terra italiana, in Repubblica Ceca, precisamente a Tabor. Pochi minuti fa è terminata la prova dedicata agli under 23. A trionfare è stato il britannico classe 1999 Thomas Mein. Battuto di 11” l’elvetico Kevin Kuhn, mentre in terza piazza è giunto il transalpino Antoine Benoist. Nella top-5 anche Gerben Kuypers e Ryan Kamp. In casa Italia più ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : splendido secondo Davide De Pretto tra gli juniores : Arriva subito un risultato di rilievo per la Nazionale italiana di Ciclocross impegnata nella tappa di Coppa del Mondo di Tabor, in Repubblica Ceca. Nella prima gara, quella dedicata agli uomini junior, Davide De Pretto trova una clamorosa seconda piazza, al termine di una gara condotta magnificamente e chiusa alle spalle dell’inarrivabile campione europeo Thibau Nys. L’azzurro, che aveva convinto nella prova continentale di settimana scorsa ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 oggi : orari - tv - streaming e programma : Torna in scena oggi la Coppa del Mondo di Ciclocross con la quarta delle nove prove in programma, la quale si svolgerà nel circuito di Tabor, in Repubblica Ceca. Quattro le categorie in gara: gli uomini juniores, che partiranno alle 10.00, gli uomini U23, per i quali lo start è previsto alle 11.30, le donne Elite, che riceveranno il via alle 13.00 e, infine, gli uomini Elite, che scenderanno sul tracciato alle 14.30. In gara quasi tutti i grossi ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Mathieu van der Poel parte dietro a Tabor - Eli Iserbyt sogna di batterlo : Torna in scena domani (sabato 16 novembre), a Tabor, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di Ciclocross, a quasi un mese di distanza dall’ultima tappa svoltasi in quel di Berna. Quel giorno a vincere fu Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), il quale conquistò il terzo successo su tre prove nella più giovane delle tre Challenge della stagione crossistica. In queste quattro settimane, però, molto è cambiato. Infatti, due weekend fa, è ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Archiviati i Campionati Europei 2019 di Silvelle, è tempo di tornare in gara con la quarta tappa di Coppa del Mondo a Tabor (Repubblica Ceca), in programma sabato 16 novembre. Un appuntamento storico e classico del calendario del Ciclocross internazionale in questa località regina e ospitante in passato di ben tre edizioni del Campionato del Mondo di specialità nel 2001, 2010 e 2015. Nei suoi 2,950 km da ripetere più volte in base alla ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Berna Annemarie Worst domina dall’inizio alla fine la prova femminile. 9a Eva Lechner : Dominio totale della neerlandese Annemarie Worst (777) nella terza prova stagionale di Coppa del Mondo femminile di Ciclocross, svoltasi sul circuito svizzero di Berna. La Campionessa europea in carica ha trionfato rifilando oltre 30″ alla seconda classificata, l’altra rappresentante dei Paesi Bassi Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus). Chiude il podio la giovanissima britannica, classe 1999, Anna Kay (Experza Pro CX). Appena ...