Ciclismo – Incidente Letizia Parternoster | la campionessa italiana sorride sui social

(Di domenica 24 novembre 2019)Paternostersuidopo il terribiledi pochi giorni fa Grande spavento pochi giorni fa perPaternoster: la bella e talentuosissima ciclistaè stata investita mentre si allenava per le strade di Arco di Trento.è stata subito portata in ospedale, dove è emersa una frattura al polso ed una contusione al viso. Adesso, a pochi giorni dall’, laha pubblicato una Storia Instagram che la ritraente, seppure ingessata. “Gesso più comodo in arrivo!!.. e poi si lavora”, ha scritto in un boomerang su Instagram. Nulla di grave, fortunatamente, dunque perPaternoster, pronta a tornare ad allenarsi, probabilmente per il momento solo in palestra e sui rulli. PER IL VIDEO >>>– Nulla di grave per: l’azzurrasui...

