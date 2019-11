Ciclismo | come sta Letizia Paternoster dopo l’incidente? Prognosi di 30 giorni | l’azzurra

Ciclismo - come sta Letizia Paternoster dopo l’incidente? Prognosi di 30 giorni e microfrattura a un polso : Letizia Paternoster è stata dimessa dall’ospedale di Arco di Trento dove era stata ricoverata in mattinata in seguito a un incidente con la sua city bike (non era in sella alla bicicletta da corsa). La 20enne, argento nell’omnium agli ultimi Mondiali di Ciclismo su pista, stata pedalando in una rotatoria quando il conducente di un’automobile l’ha investita. L’uomo ha raccontato di non avere visto la ragazza perché, ...

Ciclismo - Richard Carapaz : “Voglio scoprire come ci si sente ad essere in una squadra diversa” : Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019, si è trasferito dalla Movistar al Team Ineos: dopo tre anni il ciclista dell’Ecuador ha lasciato la formazione spagnola per accasarsi in quella britannica, dicendosi pronto a nuove sfide per il 2020 in una conferenza stampa tenuta a Quito, secondo quanto riportato da CyclingNews.com. Carapaz ha affermato: “Voglio scoprire come ci si sente ad essere in una squadra diversa, dove ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (10 novembre) : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 di Glasgow si concluderà oggi con l’ultima giornata di gare nel velodromo scozzese. Molte le gare in programma che saranno fondamentali per l’assegnazione dei punti in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Fino ad ora grandissime soddisfazioni per l’Italia in questo week-end di gare, grazie alle strabilianti prestazioni nella giornata di venerdì degli inseguimenti ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (9 novembre) : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 entra ancora di più nel vivo nella giornata di oggi, penultimo appuntamento in quel di Glasgow (Scozia). Sono tante le gare in programma, così come sono tanti i punti in palio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata di ieri gli occhi degli appassionati italiani sono stati puntati indubbiamente sulle finali dell’inseguimento a squadre, sia maschile che ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (8 novembre) : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : C’è grande attesa al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, che quest’oggi eleggerà i primi vincitori e medagliati della seconda tappa di Coppa del Mondo su pista 2019. Nella giornata di ieri ci sono già state le prime qualificazioni con il grandissimo tempo del quartetto dell’Inseguimento maschile. Gli azzurri Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Filippo Ganna e Simone Consonni si sono avvicinati il record Italiano ottenuto ai recenti ...

Ciclismo – Bahrain-Merida - niente rinnovo per Domenico Pozzovivo : il ciclista recupererà dall’incidente come free agent : La Bahrain-Merida ha deciso di non rinnovare il contratto di Domenico Pozzovivo: il ciclista italiano recupererà dall’incidnete come free agent Dopo due stagioni passate con la maglia della Bahrain-Merida, Domenico Pozzovivo si ritrova senza contratto. Il ciclista lucano, che il prossimo 30 novembre compirà 37 anni, è stato messo al corrente della volontà del team di non proseguire il rispettivo rapporto professionale. Pozzovivo, in ...

Ciclismo - Nibali e le difficoltà al Lombardia : “mi sono spento come Van der Poel al Mondiale…” : Brutta prestazione per Nibali al Lombardia, chiuso al cinquantacinquesimo posto con sei minuti di ritardo dal vincitore Mollema Una giornata da dimenticare per Vincenzo Nibali, una prestazione davvero sottotono al Lombardia per lo Squalo, costretto a chiudere al cinquantacinquesimo posto con sei minuti di ritardo dal vincitore Mollema. Marco Alpozzi/LaPresse Una resa incondizionata quella del siciliano, che ha fatto un paragone singolare ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia oggi - orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : oggi (5 ottobre) andrà in scena la 102esima edizione del Giro dell’Emilia. Tutti i più grandi protagonisti si sfideranno nel finale di corsa che sarà caratterizzato dall’arrivo in salita a San Luca. Lo scorso anno a vincere fu Alessandro De Marchi con una splendida azione da grandissimo corridore, quest’anno il rosso di Buia Andrà alla ricerca del bis ma ci sono numerosi scalatori volenterosi di dettar legge sul mitico colle ...

Ciclismo - come sta Samuele Manfredi? “Il destino non vincerà : tornerò quello di prima” : Samuele Manfredi parla a “La Gazzetta dello Sport” della sua riabilitazione dopo l’incidente subito alla fine dello scorso anno, dal quale si sta lentamente riprendendo. Ed ora punta a riprendersi anche un posto in gruppo, con calma, compiendo passo dopo passo per tornare un giorno alle corse in bici. Così il ciclista alla Rosea: “tornerò a correre in bici. Non ho paura della riabilitazione, ci vorrà il tempo che ci ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Anno difficilissimo - in inverno ho lavorato come non mai’ : Il 2019 non è stato l’anno di Gianni Moscon. Il corridore trentino della Ineos, una delle realtà emergenti più interessanti del Ciclismo italiano, non solo non ha centrato nessuna vittoria, ma non è neanche riuscito ad essere tra i protagonisti delle corse più attese. La primavera di classiche è passata nell’anonimato ed un cambio di programma con il Tour de France al posto del Giro d’Italia lo ha messo ancora più in difficoltà. Solo la maglia ...

Mondiali di Ciclismo - Evenepoel : ‘Come un grazie per quello che Gilbert ha fatto per me’ : La prova in linea riservata ai professionisti dei Mondiali di ciclismo è stata sfortunata e deludente per il Belgio. Atteso come il faro della corsa, lo squadrone guidato da Gilbert e Van Avermaet è rimasto presto con gli uomini contati e non si è mai proposto in maniera propositiva nelle fasi importanti della corsa. L’attesissimo Remco Evenepoel, il fenomeno nascente del ciclismo belga e mondiale, si è dovuto ritirare nelle fasi centrali. Il ...

Mondiali Ciclismo 2019 : come seguire l’evento in Tv : E’ arrivato il momento di uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di ciclismo: la prova in linea Elite maschile dei Mondiali 2019 di ciclismo, che quest’anno si corre nello Yorkshire, in Gran Bretagna. Si parte da Leeds per un tracciato in linea lungo 97 km e caratterizzato da due salite: già questa […] L'articolo Mondiali ciclismo 2019: come seguire l’evento in Tv è stato realizzato da Calcio e ...