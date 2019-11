Chi è Martina | la figlia di Paolo Bonolis

Francesco Chiofalo : pace con l'influencer Martina dopo gli insulti social (video) : Francesco Chiofalo, protagonista di uno scontro su Instagram con Martina Riccio, titolare della pagina Instagram, Poraccitudine Influencer. La giovane, commentando le vicende amorose della coppia Chiofalo - Fiordelisi, si è beccata una serie di insulti: "Hai la faccia di quella a cui puzza il fiato", "Al tuo fidanzato bisognerebbe dargli l'Oscar", "Sei grassa, devi fare una dieta, lo devi ammettere", "Hai un doppio mento assurdo".prosegui la ...

Doping – Martina Caironi fa Chiarezza : “all’ultimo controllo ho diChiarato la sostanza! Mi ritrovo a saltare un Mondiale in un anno decisivo” : Il duro sfogo di Martina Caironi dopo lo stop per Doping: la campionessa azzurra fa chiarezza Sospensione in via cautelare per Martina Caironi: la campionessa italiana di atletica paralimpica è risultata positiva ad un controllo antiDoping alla vigilia dei Mondiali di Dubai. Caironi, che alle Paralimpiadi di Rio 2016 è stata portabandiera azzurra, ha voluto dire la sua sul caso Doping esploso oggi, facendo chiarezza sulla sostanza, ...

Chi è Sebastian Yatra - il fidanzato di Martina Stoessel - star di Violetta : Si chiama Sebastian Yatra il fidanzato di Martina Stoessel, la star di Violetta. Compositore, cantautore e musicista colombiano, ha stregato l’ex bambina prodigio della Disney, con cui ha iniziato anche numerose collaborazioni. Classe 1994, è nato a Medellìn, in Colombia, e il suo vero nome è Sebastián Obando Giraldo. Il suo debutto risale al 2013 quando ha iniziato a scalare le classifiche con una musica che mescola pop, reggaeton e ritmi ...

Martina Carletti - Regionali Umbria 2019/ Chi è la candidata di Riconquistare l'Italia : Martina Carletti, chi è la candidata Governatore di Riconquistare l'Italia alle Elezioni Regionali Umbria 2019: il programma.

Gennaro Lillio diChiara che non ha un flirt con Martina Nasoni : 'È come una sorella' : Gennaro Lillio in queste ore ha fatto chiarezza sul rapporto che lo lega a Martina Nasoni. Da quando la vincitrice del Grande Fratello 16 ha smesso di frequentare Daniele Dal Moro, sono emersi numerosi pettegolezzi sul suo conto. Su tutti, si è fatto un gran parlare di una presunta liaison tra il personal trainer napoletano e la modella umbra. Le indiscrezioni hanno cominciato a circolare soprattutto quando i due ex concorrenti del GF 16 si sono ...

Altre nozze in casa Bonolis : si sposa la figlia di Paolo. Ecco Chi è Martina Bonolis : Nemmeno il tempo di festeggiare lo splendido matrimonio del figlio Stefano con la nuova moglie Candice che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli devono già prepararsi ad un altro lieto evento. Sono stati proprio loro ad annunciare una fantastica notizia alla conduttrice Silvia Toffanin, durante la puntata di ‘Verissimo’ che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. Nel mese di novembre convolerà a nozze anche la figlia Martina, ...

Martina Alzini dal Campionato Europeo su pista : “La Chiusura del velodromo di MontiChiari è stato un sacrificio ulteriore. Siamo un gruppo affiatato e determinato” : Questa sera le azzurre dell’inseguimento a squadre disputeranno la finale per la medaglia di bronzo contro la Francia ai Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn, in Olanda. Oltre a Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e Marta Cavalli, la possibile finalista del quartetto che si giocherà il titolo continentale è Martina Alzini. L’atleta del Team Bigla inoltre, potrebbe disputare anche la prova ...

Dazi : Martina - ‘governo Chieda a Ue aiuti speciali’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – ‘Sono sicuro che il governo italiano chiederà subito a Bruxelles di attivare aiuti speciali per i produttori agricoli colpiti dai Dazi americani che toccano tanti prodotti di qualità del nostro Paese”. Lo ha affermato Maurizio Martina ospite di ‘Agorà’ su Raitre. L'articolo Dazi: Martina, ‘governo chieda a Ue aiuti speciali’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Chi è Martina Margaret Maggiore - la nuova fidanzata di Cesare Cremonini : Martina Margaret Maggiore è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Dopo anni da single e un passato da latin love, il cantante ha deciso di voltare pagina grazie a una giovane studentessa. Lei si chiama Martina, vive a Bologna, ma è originaria di Rimini, e ha rubato il cuore dell’artista con cui sembra che la storia sia diventata sin da subito molto importante. La coppia sta insieme da un anno, ma solo di recente è uscita allo scoperto. ...

Super woman! Martina Colombari in bikini a 44 anni è uno sChianto : Se dovessimo proprio scegliere una ex Miss Italia “indimenticabile”, che nonostante gli anni passino è sempre al top allora quella non può che essere Martina Colombari. Non che le altre siano da meno, sia chiaro, ma la Colombari è ricordata praticamente all’unanimità come una delle più belle reginette di bellezza di sempre. Sarà per lo sguardo dolce ed eternamente giovane, per il look naturale da “ragazza della porta accanto” e per i modi ...