“Che tempo che fa” – Nona puntata del 24 novembre 2019 – Tiziano Ferro tra i tanti ospiti

Maltempo - scuole chiuse a Benevento : gli studenti esultano - “Che mondo sarebbe senza Mastella?” : “Che mondo sarebbe senza Mastella?”. E’ il meme che sta girando in queste ore nelle chat di docenti e alunni. L’immagine riprende e modifica, ma di poco, immagine e slogan di una celebre crema alla nocciola e, in maniera ironica, riassume l’entusiasmo degli studenti che domani mattina non dovranno andare a scuola per via del Maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i ...