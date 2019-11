Che tempo che fa | l' arte del registrato nell' intervista a Carola Rackete

Fonte : blogo

(Di lunedì 25 novembre 2019) Già discussa ampiamente in giornata con l'hashtag #chechefa balzato nei trend topic di Twitter, la presenza di(l'ex comandante di Sea Watch 3) ha suscitato l'attenzione dei social ancor prima del suo interventoa trasmissione di Fabio Fazio. Schieramenti politici e non si sono divisi sul pro e contro l'ospitata andata in onda questa sera, 24 novembre 2019. Di spicco è il commento del leader della lega Matteo Salvini (da tempi non sospetti in conflitto con il conduttore del programma di Rai 2), che in un comizio tenutosi a Rimini ha commentato sarcasticamente: A proposito di televisione, abbiamo dei fenomeni. Stasera sulla televisione pubblica pagata dagli italiani c'è ospite una signorina che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti. (Il riferimento è ai fatti di cronaca accaduti lo scorso giugno 2019) Così la...

