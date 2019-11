Che tempo che fa | il monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo VIDEO

Che tempo che fa - l'arte del registrato nell'intervista a Carola Rackete : Già discussa ampiamente in giornata con l'hashtag #chetempochefa balzato nei trend topic di Twitter, la presenza di Carola Rackete (l'ex comandante di Sea Watch 3) ha suscitato l'attenzione dei social ancor prima del suo intervento nella trasmissione di Fabio Fazio. Schieramenti politici e non si sono divisi sul pro e contro l'ospitata andata in onda questa sera, 24 novembre 2019. Di spicco è il commento del leader della lega Matteo Salvini ...

Che tempo che fa - Carola Rackete da Fabio Fazio dà lezioni di umanità : "L'Europa prenda i migranti" : Carola Rackete, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due, avverte che "ci sono ancora persone che combattono, anche se i riflettori dei media si sono spenti". L'ex comandante della Sea Watch, che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti dice che "

CAROLA RACKETE/ "Migranti? Prima tanta attenzione - ora silenzio" - Che tempo che fa - : CAROLA RACKETE a Che tempo Che Fa: capitano della Sea Watch su ritorno in Italia. "Migranti? Prima tanta attenzione, ora silenzio". L'emergenza prosegue.

TIZIANO FERRO/ Frecciata a Fedez "Ironia? Le parole hanno un peso" - Che tempo che fa - : TIZIANO FERRO a Che tempo Che Fa con un monologo contro hater e bullismo. E una Frecciata anche a Fedez..."Ironia? Le parole hanno un peso"

Cosa ha detto Carola Rackete a "Che tempo Che Fa" : "È uno choc che l'Europa non possa accettare persone. È finita la nostra umanità se non possiamo neppure attenerci a leggi che sono state raggiunte a livello internazionale". Così Carola Rackete nel corso di 'Che Tempo Che Fa' su Rai2 parlando della questione migranti. "Come cittadina europea sono sempre cresciuta con la fiducia nei Paesi, nei governi, ora la situazione è cambiata tantissimo. Quando fai una richiesta alle ...

Tennis - Sinner si racconta a ‘Che tempo che fa’ : “facevo solo sci fino a 13 anni. Obiettivo top-50 nel 2020? No” : Il giovane Tennista italiano ha parlato di se stesso a ‘Che tempo che fa’, svelando alcuni retroscena della sua adolescenza Una stagione da incorniciare, condita dalla vittoria alle Atp Next Gen Finals, disputate poche settimane fa a Milano. Jannik Sinner ha fatto accendere su di sè i riflettori del Tennis italiano e internazionale, entrando giovanissimo nella top-100 del ranking ATP. AFP/LaPresse Intervenuto come ospite a ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

Maltempo : disagi e allagamenti anChe in Campania : Bisogna ringraziare social e WhatsApp. Chiedevano aiuto e monitoravano cosi’ la situazione del fiume Sarno che nella zona di Castellammare di Stabia, in via Ripuaria, e’ esondato gia’ dalla scorsa notte. Fango, detriti e acqua hanno invaso scantinati, garage e i giardini delle tante villette della zona. Adesso il livello e’ calato in serata ma e’ stata una giornata difficile. Dieci famiglie sono state evacuate e ...

Maltempo : rischio valanghe - chiusa anChe la statale 25 del Moncenisio : Per il rischio valanghe e’ chiusa la statale 25 del Moncenisio, nei pressi del confine di Stato. Il proseguimento francese della statale era gia’ chiuso per la stagione invernale. Lo rende noto l’Anas. In giornata era gia’ stata chiusa, sempre per rischio valanghe, la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza, tra le localita’ Passo, nel comune di Premia, e Riale, nel comune di Formazza. Chiuse per lo ...

Maltempo - Fs : modifiChe alla circolazione sulla linea Roma-Nettuno : modifiche e rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Campo di Carne e Nettuno, linea Roma – Nettuno (FL8), a causa del Maltempo. Le abbondanti piogge che stanno imperversando nel Lazio hanno causato un movimento franoso che interessa anche uno dei due binari nei pressi di Marechiaro. Sul posto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Possibili pertanto rallentamenti nella circolazione, variazioni o limitazioni dell’offerta di ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il maltempo continua anChe Lunedì - massima attenzione : Allerta Meteo – Il graduale spostamento verso est del minimo depressionario già attivo sulla nostra penisola, determina la persistenza di condizioni di spiccata instabilità sull’Abruzzo e sulle regioni meridionali, con precipitazioni localmente intense e venti forti in particolare sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo - piena del Po : allerta anChe a Cremona : Preoccupazione per la piena del Po anche a Cremona: si è riunito il tavolo tecnico in prefettura, al quale era presente il prefetto Vito Danilo Gagliardi, i referenti delle forze di polizia, i sindaci dei comuni rivieraschi e i rappresentanti dei gruppi di protezione civile. Il colmo di piena è previsto tra domani sera e martedì mattina e secondo alla proiezione AIPo dovrebbe raggiungere la soglia di criticità 2. L'articolo Maltempo, piena del ...

Che tempo che fa - puntata del 24 novembre 2019 : ospiti e anticipazioni : Questa sera alle ore 21 su Rai 2 Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback ritornano per un nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa, preceduto però alle ore 19.40 da Che tempo Che Farà con il cast fisso composto dal Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo.Scopriamo chi saranno gli ospiti ad animare la puntata Che tempo che fa del 24 novembre 2019, ospiti Saranno presenti Sua Eccellenza Monsignore Nunzio Galantino, ...

Allerta Meteo - il ciclone si sposta sempre più a Sud nel Tirreno : altre 36 ore di forte maltempo - allarme anChe per Lunedì : Allerta Meteo – Il ciclone che sta duramente colpendo l’Italia in queste ore, si è approfondito fino a 998hPa e si trova nel cuore del mar Tirreno. I fenomeni di maltempo più intenso sono al momento concentrati sulla Calabria jonica centro/settentrionale, dove sono in atto violenti temporali che si stanno per abbattere sul Golfo di Taranto, estendendosi a Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio/sera di oggi, il ciclone continuerà a ...