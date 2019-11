Causa maltempo salta il match tra Lecce e Cagliari | rinvio a domani alle 18?

Maltempo : due escursionisti bloccati dalla neve a 2.200 metri - impossibili i soccorsi a Causa del rischio valanghe : Due escursionisti sono bloccati dalla neve ai 2.200 metri del bivacco Rattazzo, nel territorio di Sauze di Cesana (Torino). L’elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, ha impedito al Soccorso Alpino, contattato dagli stessi escursionisti, di intervenire e le ridotte condizioni di visibilita’ non consentono all’elicottero di alzarsi in volo. Per questo motivo si e’ deciso di aspettare il probabile miglioramento ...

Individuata l’auto della donna dispersa nel fiume Bormida a Causa nel maltempo : soccorsi sul posto : E’ stata Individuata dai vigili del fuoco, in una zona non lontana dal luogo in cui e’ stata travolta, l’auto inghiottita dalla piena del fiume Bormida. Sono in corso le operazioni di recupero. della donna dispersa, al momento, ancora nessuna traccia. AGGIORNAMENTI LIVE L'articolo Individuata l’auto della donna dispersa nel fiume Bormida a causa nel maltempo: soccorsi sul posto sembra essere il primo su Meteo Web.

Viadotto crollato sull'Autostrada A6 Torino-Savona a Causa del maltempo : (Agenzia Vista) Savona, 24 novembre 2019 Viadotto crollato sull'Autostrada A6 Torino-Savona causa del maltempo Crolla sull'Autostrada A6 Torino-Savona una porzione di Viadotto a causa del forte maltempo che sta colpendo il Piemonte. /courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenza Vista Viadotto ? Luoghi: ...

Crolla viadotto - frana montagna la Causa. Maltempo nel Nord-ovest - una dispersa : Crolla un pezzo di viadotto della Autofiori sulla A6 Torino-Savona a poca distanza dal capoluogo di provincia ligure, all'altezza di Altare. Il crollo è stato causato da un frana. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si e' portata via una trentina di metri del viadotto all'altezza dell'abitato di Madonna del Monte. Al momento non si può confermare né smentire se ci fossero auto in transito al momento del crollo come comunica ...

Maltempo : entro 36 ore criticità rossa per il Po in Piemonte a Causa delle piogge : Per le precipitazioni in corso e per quelle “previste nel settore occidentale del bacino, si stima che nell’arco delle prossime 24 ore il livello del Po possa superare la soglia di criticità moderata” ossia di colore arancione “nel tratto Piemontese ed entrare, nell’arco delle 36 ore, al livello di criticità elevata“, ossia di colore rosso “in alcune sezioni a valle di Torino“. È quanto scrive, in ...

Scavi di Ercolano - frana porzione di terreno a Causa del maltempo. In corso verifiche dei danni : Il maltempo, che sta creando danni e disagi in tutta Italia, dopo Venezia non ha risparmiato un altro importante bene artistico. Un’ampia porzione superficiale, 150 metri quadrati, del terreno della scarpata del viale di accesso agli Scavi di Ercolano, il viale Maiuri, è franata nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. “A causa del maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa ...

Chiuse le cascatelle del Gorello a Saturnia a Causa del maltempo : "Motivi di sicurezza" : “Ingenti danni purtroppo sono stati registrati nell’area delle cascate del Molino”, conosciute anche come le cascatelle del Gorello a Saturnia, “che sono state Chiuse momentaneamente per motivi di sicurezza”. Lo scrive Mirco Morini, sindaco di Manciano (Grosseto) il cui territorio è stato duramente colpito dal maltempo. Aggiungendo inoltre che “a monte e a valle delle cascate, il torrente Stellata ha ...

Maltempo - treno deraglia in Alto Adige : val Pusteria isolata a Causa di una frana : Un treno deragliato a causa di una frana che ha completamente isolato la zona. La Val Pusterla in Trentino Alto Adige è attualmente isolata a causa di una frana che, nei pressi di Rio Pustreria, ha provocato il deragliamento di un treno. Il sindaco di San Lorenzo di Sebato, in provincia di Bolzano, Martin Ausserdorfer, con un messaggio su Facebook invita i concittadini: “Restate a casa”. La funivia del Colle, nel frattempo, è fuori ...

Maltempo in Val Pusteria - deraglia treno a Causa di una frana sui binari : circolazione in tilt : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio l'Alto Adige, nella morsa di una bufera di neve da ore. Dopo la valanga di ieri che si è abbattuta su un centro abitato, questa mattina alle 6 un treno è deragliato in val Pusteria a causa di una frana che ha travolto i binari. La linea è completamente chiusa al transito lungo tutto il percorso compreso tra Fortezza e San Candido, in entrambe le direzioni. Il sindaco: "Restate a casa se potete".Continua a ...

Maltempo - Coldiretti : il fiume Po gonfiato di 1 - 5 metri in 24 ore a Causa dei nubifragi : Il Po si è gonfiato di circa 1,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti senza tregua. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti a Boretto in provincia di Reggio Emilia che è rappresentativo della situazione di sofferenza dei corsi d’acqua come dimostra l’allerta emessa da Protezione civile e Arpae anche con codice rosso, per la tenuta dei corsi d’acqua nella pianura emiliana. Gli ...

Sicurezza. Corrotti (Lega) : “A Pomezia si contano i danni Causa maltempo” : “Solito caos a Pomezia con l’arrivo del maltempo: dalla Pontina a via dei Castelli romani, fino ad arrivare a via Campobello, sono tante le segnalazione dei cittadini che a causa dell’alluvione che ha colpito il litorale della provincia di Roma hanno subito numerosi disagi. Alberi caduti, rami spezzati e auto bloccate nelle strade congestionate dal traffico; completamente allagato, invece, il sottopasso della Pontina all’altezza dell’Hotel ...

Blackout in Piemonte a Causa del maltempo : strade interrotte per la neve e zone isolate : L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore anche il Piemonte sta creando disagi un po’ ovunque nella regione, nel torinese, in particolare nel Canavese, ma soprattutto nel cuneese dove e’ nevicato a bassa quota e nel verbano causando black out elettrici, interruzioni delle linee telefoniche e difficolta’ alla viabilita’. Frazioni isolate, mancanza di collegamenti elettrici, strade chiuse per caduta di ...

Maltempo Calabria : un ferito a Causa del forte vento nel Crotonese - disagi nel Vibonese : forte Maltempo nel litorale ionico calabrese: a causa soprattutto del forte vento, si registrano ingenti danni anche nel Crotonese. A Scandale le raffiche di vento hanno provocato anche un ferito: si tratta di un uomo che, nel tentativo di chiudere una finestra che era stata spalancata dalle raffiche, è rimasto ferito al volto ed ha dovuto fare recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone dove gli sono stati praticati 10 punti di ...