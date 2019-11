Catania-Casertana a porte chiuse

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb sul girone C : tanti gol in Reggina-Catania e Casertana-Catanzaro : Pronostici Serie C – Si gioca la settima giornata della Serie C. In particolare, sempre più agguerrito il girone C, quello centro-meridionale. Il pareggio tra Ternana e Reggina ha consentito al Catanzaro, vittorioso contro il Rieti di balzare in testa a pari punti con gli umbri e a +1 sugli amaranto. Dodici punti anche per il Catania, a 11 c’è il Potenza. I consigli di CalcioWeb. Pronostici Serie C Casertana-Catanzaro GOAL ...