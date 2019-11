Calciomercato | obiettivo Kurzawa | sfida tra Inter e Juventus per il difensore del Psg

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Laha una rosa importante, con alternative in quasi tutti i ruoli: diciamo quasi perché in questa stagione uno dei giocatori più impiegati è stato Alex Sandro, proprio perché Sarri non dispone di terzini sinistri di ruolo che possano far rifiatare il giocatore brasiliano. Come è successo contro l'Atalanta, il tecnico toscano ha adattato De Sciglio sulla fascia sinistra, nonostante sia un terzino destro di ruolo. Possibile quindi nelinvernale che ladecida di investire proprio in una riserva di Alex Sandro, che sia una valida alternativa del nazionale carioca. Si è parlato di recente di una possibile offerta per Emerson Palmieri o di un possibile scambio con il Bayern Monaco che porterebbe in Germania Emre Can e a Torino il terzino-centrocampista sinistro Alaba. Tutte possibilità difficili per diversi motivi, ecco che allora una delle opzioni più ...

romeoagresti : #Juventus, osservatori in azione per #FerranTorres // Juventus are closely following Ferran Torres ?????? ??… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Juve, Paratici in tribuna per Bologna-Parma: obiettivo Kulusevski, che va subito in gol - filippo898 : RT @cmdotcom: Juve, Paratici in tribuna per Bologna-Parma: obiettivo Kulusevski, che va subito in gol -