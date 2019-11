Calciomercato Inter | infortunio di Barella potrebbe portare De Paul a gennaio

Calciomercato Inter - tre nuovi colpi in arrivo a gennaio - Marotta cerca di chiudere per Matic - Vidal e Federico Chiesa : Sarà un Calciomercato scoppiettante quello dell’Inter a gennaio. Antonio Conte ha fatto richieste specifiche in particolare vuole assolutamente rinforzare il centrocampo e l’attacco. Sul taccuino di Marotta ci sono due centrocampisti dal livello assoluto, tutte e due in forza al Manchester United. Marotta e Ausilio stanno già trattando con gli agenti di uno dei due. Si tratta del forte centrocampista Matic. Il 31enne giocatore ...

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Calciomercato Inter - già partita la caccia ai rinforzi di gennaio : Giroud e De Paul nel mirino dei nerazzurri : La società di Suning ha già iniziato a scandagliare il mercato in vista della finestra di gennaio, due i nomi sul taccuino di Ausilio L’Inter ha già cominciato a ragionare in vista del mercato di gennaio, il club nerazzurro infatti ha intenzione di anticipare la concorrenza, provando a raggiungere un principio di accordo con Olivier Giroud e Rodrigo De Paul. Andrea Bressanutti/LaPresse Per quanto riguarda l’attaccante del ...

Calciomercato Inter - nelle ultime ore contatti per Giroud e De Paul : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara per la nuova giornata del campionato di Serie A, il club nerazzurro continua il duello per lo scudetto con la Juventus. Il tecnico Antonio Conte ha chiesto nuovi rinforzi per il mercato di gennaio, almeno due calciatori per aumentare la qualità della squadra. Si avvicina sempre di più l’arrivo di Giroud che rappresenterebbe una valida alternativa, Conte lo conosce bene per averlo ...

Calciomercato Inter - non solo Giroud : assalto alla nuova mezz’ala! : Calciomercato Inter- Non solo Giroud, come riportato nelle ultime ore i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere l’affare con il Chelsea per il passaggio del centravanti francese in nerazzurro. Conte avrà così a disposizione il suo nuovo vice Lukaku per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Il tecnico nerazzurro potrà contare anche sul recupero […] L'articolo Calciomercato Inter, non solo Giroud: assalto alla nuova ...

Calciomercato Inter - l'astro nascente Busio la possibile scommessa di mercato : L'Inter potrebbe essere la protagonista del Calciomercato invernale, considerando le esigenze ribadite anche da Conte in molte Interviste: un esterno, un mediano ed una punta potrebbero quindi andare a rinforzare la rosa Interista. Ma la società di Suning lavora anche in previsione prossima stagione, non solo su giocatori affermati ma anche su potenziali grandi prospetti che potrebbero rappresentare presente e futuro dell'Inter. Nelle ultime ore ...

Calciomercato Milan : duello con l'Inter per Xhaka - Calhanoglu apre alla Bundesliga : Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, che cita a sua volta Sky Sports Deutschland, l'Inter ed il Milan sarebbero entrambe interessate ad acquistare il centrocampista in uscita dall'Arsenal Granit Xhaka. Il nazionale svizzero non ha giocato una sola partita con i Gunners dopo aver reagito furiosamente alle offese dei fan nella partita contro il Crystal Palace più di un mese fa. Si ritiene che lo stesso Xhaka stia cercando di lasciare il ...

Calciomercato - Juventus più italiana? Possibile 'sfida' all'Inter per Chiesa e Tonali : Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio ...

Calciomercato Inter – Si studia il colpo Giroud : ingaggio oneroso e durata del contratto i nodi da sciogliere : L’Inter studia il colpo Olivier Giroud per gennaio: il bomber francese è ai margini del Chelsea, i nerazzurri riflettono su ingaggio e durata del contratto Antonio Conte ha chiesto a gran voce degli acquisti, particolarmente nel reparto offensivo, e l’Inter ha intenzione di accontentarlo. Il mercato di gennaio solitamente non è ricco di occasioni, dunque anche solo trovare un profilo Interessante potrebbe essere un vero e proprio affare. È ...

Calciomercato Napoli : Florenzi si allontana - clamoroso scambio con l’Inter : Calciomercato Napoli: Florenzi si allontana, clamoroso scambio con l’Inter Calciomercato Napoli – Le voci che vedevano Alessandro Florenzi approdare alla corte di Carlo Ancelotti già a partire dalla finestra di mercato di gennaio, per il momento, non trovano conferma. Secondo quanto riferito in diretta poco fa dall’emittente di Radio Radio, sul calciatore sarebbe piombata con […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato : Skriniar offerto al Barcellona - ma il club catalano non sarebbe interessato : Come consuetudine, ogni volta che c'è la sosta del campionato per via degli impegni delle Nazionali si susseguono i rumors di mercato. Al centro di queste voci ci sono anche i big dell'Inter, che in questa stagione stanno facendo bene e stanno tenendo testa alla Juventus in lotta per il primato in Serie A. Negli ultimi giorni si sta parlando di Milan Skriniar, con il centrale slovacco finito nel mirino di vari top club europei. Il Barcellona ...

Calciomercato Juventus : possibile addio di Neymar al PSG - i bianconeri tra gli interessati : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e le ultime news si concentrano su Neymar, campione brasiliano più volte accostato al club bianconero nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. Il talento sudamericano potrebbe decidere di lasciare il Paris Saint Germain, club nel quale non si sarebbe mai ambientato veramente: stando a quanto riporta il noto quotidiano francese "Le10Sports", infatti, ...

Calciomercato Inter - Marotta pronto a far sognare i tifosi - a ore l’affondo decisivo per Arturo Vidal e Edison Cavani : Un giocatore nel taccuino sia dell’Inter che della Juventus che però potrebbe alla fine andare a finire proprio nel club nerazzurro è quello di Arturo Vidal. Il fortissimo centrocampista cileno potrebbe approdare già in nerazzurro a gennaio grazie alla forza economica dell’Inter e anche all’arrivo nelle casse nerazzurre di denaro fresco proveniente dalle vendite a titolo definitivo di Icardi al Paris Saint Germain e di Perisic al Bayern ...

Calciomercato Inter - Parisi : 'Se arrivasse una chiamata Mandzukic la valuterebbe' : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del mercato invernale, soprattutto nelle cessioni. Uno dei nomi più chiacchierati è sicuramente Mandzukic, che oramai è considerato fuori rosa. A tal riguardo nelle ultime ore il noto agente sportivo Fabio Parisi a Radio Sportiva ha parlato del possibile futuro professionale di Mandzukic, finito oramai ai margini del progetto della Juventus e che probabilmente lascerà i bianconeri nel mercato di ...