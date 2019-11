Calcio | l’attaccante sbaglia il gol più facile del mondo Il telecronista senza parole

David Villa si ritira : l’attaccante dice basta con il Calcio giocato - adesso è proprietario di un club : L’attaccante David Villa ha deciso di ritirarsi. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal calciatore spagnolo in conferenza stampa in Giappone.. “Preferisco ritirarmi io, prima che sia il calcio a ritirare me”, ha scherzato il 38enne con un passato importante in club come Valencia, Barcellona e Atletico Madrid prima di volare in Australia (Melbourne City), negli Stati Uniti (New York City) ed in Giappone ...