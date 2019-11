Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | la Juventus vince a Roma e torna in testa alla

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati del settimo turno. Milan e Fiorentina vittoriose : In attesa dei posticipi domenicali che vedranno scendere in campo Roma e Juventus (capolista) al “Tre Fontane” ed Empoli e Florentia San Gimignano, si sono tenute questo pomeriggio quattro partite del settimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Pronostici rispettati. Il Milan si è imposto tra le mura amiche contro il Sassuolo 1-0. Sandra Zigic ha regalato i tre punti alle ragazze di Maurizio Ganz che, con ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Juventus big match - il Milan ospita il Sassuolo nel settimo turno : Nel prossimo weekend andrà in scena la settima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Un turno importante nel quale le prime della classe e le compagini in lotta per la salvezza avranno necessità di fare punti. Pochi dubbi sul ritenere la sfida del “Tre Fontane” (domenica 24 novembre alle ore 12.30) tra Roma e Juventus il clou del fine settimana. Le campionesse d’Italia sono reduci dal pari in ...

Alla Roma Calcio femminile non riesce il bis : 1-1 contro la Lazio : Roma – Una settimana dopo il derby di Coppa Italia, vinto 2-0 grazie ad una doppietta di Kirsch Downs, per la Roma Calcio Femminile è nuovamente stracittadina, questa volta valida per la quinta giornata di Serie B. Le giallorosse, dopo un inizio di campionato burrascoso, si trovano al terzultimo posto in classifica con soli due punti, mentre la Lazio occupa la quinta piazza grazie ai sette punti conquistati in quattro giornate. Formazioni ...

Spagna - club e sindacati fermano lo sciopero del Calcio femminile : I sindacati AFE, UGT e Futbolistas ON e i club della Prima Divisiòn di Liga Iberdrola hanno messo sul piatto le loro posizioni nella giornata di oggi, fissando il 20 dicembre come data probabile per la firma del primo contratto collettivo del calcio femminile spagnolo. Lo scrive “Marca”, a proposito dello sciopero indetto dalle calciatrici […] L'articolo Spagna, club e sindacati fermano lo sciopero del calcio femminile è stato realizzato ...

Calcio femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A : Vitale e Bonetti sugli scudi - Sabatino ancora a segno : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Il successo esterno della Viola porta la sua firma. Una doppietta d’autore per la guizzante calciatrice gigliata, decisiva nel match contro il ...

Betty Vignotto - 30 anni fa l’ultima gara in Nazionale : storia di una delle pioniere del Calcio femminile italiano : Nell’estate del 1970 Gianfranco Bedin ritorna nella sua San Donà e incontra l’amico di sempre Paolo Vignotto. I due hanno condiviso la gioventù e tantissime ore di pallone su campi improvvisati. Poi Gianfranco è partito per fare le giovanili all’Inter, mentre Vignotto ha giocato nei campionati dilettanti. “Paolo, la tua sorellina è un fenomeno. A 16 anni gioca meglio dei maschi”. “Sì, Betty è fantastica. E per il calcio ha una passione ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : big match Milan-Juventus - Fiorentina in trasferta a Bari nel sesto turno : Riprende il cammino della Serie A di Calcio femminile dopo la pausa per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Il sesto turno che andrà in scena in questo weekend sarà caratterizzato dal big match tra Milan e Juventus. Le prime della classe si confronteranno domenica 17 novembre alle ore 15.00 in una sfida molto sentita. Le ragazze di Maurizio Ganz si trovano ad inseguire le bianconere, distanti appena due lunghezze. ...

Calcio femminile - Calendario sesta giornata Serie A 2019-2020 : orari - tv - streaming e programma : Dopo la pausa per la Nazionale si giocherà la sesta giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, da disputarsi tra sabato 16 e domenica 17 novembre. Si partirà sabato 16 con quattro gare, una alle 12.30 e tre alle 14.30, mentre domenica 17 si giocheranno le restanti due, una alle 14.30 e l’altra alle 15.00. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della sesta giornata della Serie ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le azzurre vincono e convincono contro Malta - ma la Danimarca fa paura : La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini chiude l’anno nel modo migliore. Le azzurre, a Castel di Sangro, archiviano la pratica contro Malta e si impongono 5-0, portando a sei i successi consecutivi nel Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 ed a 18 i punti guadagnati. Vetta della graduatoria dunque per le italiane e crescita evidente sul piano del gioco, dopo gli stenti iniziali. Le ragazze del Bel Paese, infatti, ...

La Roma Calcio femminile vince il derby : 2-0 alla Lazio : Roma – Esordio stagionale in Coppa Italia per la Roma Calcio Femminile, che nel girone eliminatorio affronta la Lazio a Formello. Le speranze di qualificazione agli ottavi di finale sono appese a un filo per le biancocelesti, che dopo il 4-1 incassato in casa del Napoli devono vincere il derby e sperare in una vittoria giallorossa ai danni delle partenopee nell’ultima giornata, con un occhio di riguardo alla differenza reti. Al ...

LIVE Italia-Malta 5-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre travolgenti. In gol Cernoia - Sabatino - Giugliano e Greggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: ITALIA 5-0 MALTA. 90+3′ GREEEEEEGGI! CON UN SUPER SINISTRO PER IL 5-0. Sventola clamorosa della centrocampista della Roma che, a tempo scaduto, trova il suo primo gol in nazionale. 90+2′ Rosucci ci prova al volo da fuori. Tentativo che si perde sul fondo. 90′ Saranno 3 i minuti di recupero. 89′ Punizione di Cernoia nel mucchio: Xuereb ancora ...

LIVE Italia-Malta 4-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre in dieci per l’espulsione all’indirizzo di Manuela Giugliano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ L’Italia si ritrova in dieci e un po’ in confusione, visto che ha perso uno dei suoi metronomi a centrocampo. Vediamo quale sarà la reazione. 71′ Manuela Giugliano VIENE ESPULSA. La direttrice di gara la ammonisce per la seconda volta: evidentemente nessuno della quaterna arbitrale aveva dato il permesso all’azzurra di rientrare sul campo. Brutta notizia: non ...

LIVE Italia-Malta 4-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : ripartenza a ritmo blando. Azzurre non ancora pericolose nel secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ Scocca l’ora di gioco. Fallo su Cernoia. Partita che si è sporcata dal punto di della bellezza e dell’efficacia per l’Italia. 57′ secondo cambio per l’italia: esce Galli, entra Greggi. 54′ Girelli viene colta in fuorigioco. 52′ Inizio spezzettato di ripresa. Sostituzioni, interruzioni e falli non agevolano il ritmo. 51′ Rosucci commette ...