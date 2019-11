Calcio e diritti Tv | tutti i nodi della sfida da 8 miliardi dopo l’addio di Micicchè

Guardian : il Calcio femminile spagnolo pronto a scioperare per i suoi diritti : Il Guardina riporta che il 93% delle calciatrici spagnole ha votato a favore di uno sciopero nel momento in cui le trattative per l’adeguamento degli stipendi nel loro contratto sono state interrotte Il sindacato dei giocatori spagnoli, l’AFE, organizzerà l’interruzione. C’è una pausa internazionale nel fine settimana del 3 novembre, il che significa che probabilmente lo sciopero inizierà il 16 novembre. Il presidente ...