Caccia al killer della ragazzina di 11 anni | via al test del Dna di massa

California - spari durante un party tra amici a Fresno : 4 morti - 6 feriti. È Caccia ai killer : Quattro persone sono state uccise in una sparatoria a Fresno, in California, durante un party tra amici. Altri sei sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, i killer sono entrati in un giardino di una casa attorno alle 18 di domenica sera ore locali (le 3 di notte in Italia) dove era in corso una festa privata tra amici, intenti a guardare una partita di football, e hanno aperto il fuoco uccidendone quattro. Mentre altri sono stati ...

A Orta Nova è Caccia al killer - centinaia di carabinieri braccano Cristoforo Aghilar - l’uomo che ammazzato brutalmente nel pomeriggio di oggi la madre dell’ex fidanzata : Una gigantesca caccia all’uomo in queste ore è in atto a Orta Nova. centinaia di carabinieri stanno braccando il 36enne pregiudicato Cristoforo Aghilar sospettato di aver brutalmente ucciso nel pomeriggio di oggi, Filomena Bruno, la madre della sua ex. l’uomo è evaso dai domiciliari da qualche settimana e nel primo pomeriggio di oggi ha assassinato la madre dell’ex fidanzata, una donna di 53 anni che aveva l’unica colpa di non aver ...

Massacra la moglie a coltellate e fugge : Caccia serrata al killer : Tragedia a Bergamo. Ancora una femminicidio. Un uomo, Maurizio Quattrocchi, un italiano di 47 anni, operaio con piccoli precedenti penali, ha ucciso a coltellate la moglie, trentaseienne di nazionalità moldava Zinaida Solonari. Il delitto è avvenuto fuori dalla casa della sorella di lei, attorno alle 4. L’omicida è in fuga ed è ricercato dai carabinieri: viaggia su una vecchia Peugeot, i militari hanno disposto posti di blocco e battute di ...