Bufera su van Basten per una frase nazista pronunciata a Fox Sport

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Marco vané finito nellain Olanda per aver pronunciato un proclamadurante una diretta tv su Foxprima della partita di campionato Ajax-Heracles. “Sieg heil”, un celebre saluto tedescodurante la seconda guerra mondiale che il commentatore ha usato per salutare il giornalista che aveva intervistato il tecnico dell’Heracles Frank Wormuth. L’intento, a suo dire, era di prendere in giro il tedesco zoppicante del reporter.L’uscita poco felice è arrivata peraltro in una giornata che il calcio olandese ha dedicato alla lotta contro la discriminazione razziale. Le scuse di vansono arrivate immediatamente i diretta: “Non era mia intenzione scioccare le persone, quindi scusatemi per quel che é successo” Ma la polemica è comunque partita sui social con i tifosi che hanno chiesto il licenziamento del ...

Corriere : Bufera su Van Basten in tv: gli «scappa» un saluto nazista (e si deve scusare) - napolista : Bufera su #vanBasten per una frase nazista pronunciata a #FoxSport Nonostante le pronte scuse del commentatore, su… - Ginka20051964 : RT @ansacalciosport: Pronuncia frase nazista in tv, bufera su Van Basten. Ex campione ora commentatore si scusa, i social 'va licenziato' |… -