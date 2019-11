Brescia in crisi | Grosso parla così del caso Balotelli

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) “Cederenel secondo tempo non è una cosa positiva, dopo aver fatto anche un buon primo tempo”. Sono le dichiarazioni di Fabio, allenatore del, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta contro la Roma. “Sul primo gol commesso una ingenuità clamorosa, da lì è successo quello che non doveva succedere. Dobbiamo essere bravi a restare in partita, perchè sono convinto che con il tempo avremo le occasioni per fare i punti che ci servono. “? Con lui hoto, ha le caratteristiche di essere protagonista se ha voglia, determinazione e ed entusiasmo. Se c’è o non c’è lo decido io, lui può far bene ma quando sei in fondo alla classifica servono altre caratteristiche – spiega– e non solo quelle di saper tirare in porta. Se non si mette a disposizione questa è una squadra che fa fatica a sorreggerlo”. ...

